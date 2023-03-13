房市／社區管理費創新高　信義房屋提醒注意「這些事」

不怕蛋荒！買雞舍比買房還貴　近兩年最貴雞舍6420萬奪冠

▲想成為雞蛋大戶不容易，彰化縣去年總價最高的雞舍交易總價高達8位數。（示意圖，非該雞舍／NOWnews資料照片）
▲想成為雞蛋大戶不容易，彰化縣去年總價最高的雞舍交易總價高達8位數。（示意圖，非該雞舍／NOWnews資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

雞蛋荒成為近期最熱話題，也引起民眾對於家禽產業鏈的關心。根據實價資訊揭露，彰化縣二林鎮斗苑路的一處雞舍，建坪493.8坪，地坪1719.1坪，去年5月時，以總價4260萬元易主，該筆交易高達8位數的價碼，榮登彰化二林鎮2022年的房地交易總價王，也是彰化縣去年總價最高的雞舍相關房地交易。

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彰化雞舍近兩年總價最高6420萬
根據農委會最新的畜禽統計調查結果，彰化縣是全國雞禽飼養規模最大的縣市，全縣飼養雞隻將近2800萬隻，比台灣總人口還多。因此雞舍交易也相對活絡。台灣房屋彙整彰化實價登錄雞舍相關交易，近兩年總價最高的雞舍位於芳苑鄉芳頂路，建坪近1963坪、地坪逾1320.4坪，以總價6420萬元摘冠；埔鹽鄉好金路的雞舍，總價也站上6000萬元，是近兩年亞軍；伸港鄉汴頭路雞舍地坪較小，僅572坪，以5000萬元居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，顧慮到畜牧衛生及生產品質，雞舍、養雞場等畜牧場，依照法規都設有最小面積限制，加上養雞還須建置禽舍，以及廢水處理、堆肥舍等設施，對土地的需求強烈，因此諸如禽舍、牛豬舍之類的畜牧場，多半位於鄉間郊區，具「建坪廣大，地坪開闊」的特色，通常也都是連同設備整包出售，所以畜牧場相關交易，常常攻佔中南部農牧重鎮的高總價交易榜。

雞比人多300倍　芳苑雞舍交易多
近兩年不計離岸的彰濱工業區，彰化縣本土建坪逾千坪的房地交易共10件，其中就有5件屬於雞舍相關交易，佔比達一半，顯見雞舍是彰化縣大型房地交易的要角，其中又以芳苑鄉進榜交易最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，畜牧業講求生產規模，具有鮮明的產業群聚效應，以芳苑鄉為例，全鄉飼養雞隻數量達1100萬隻，足足是鄉內人口的314倍，所以有意擴大經營規模或新投入養雞業的買家，常會前往中南部鄉間，使雞舍成為當地高總價房地交易常客。

畜牧場址須與住宅區保持距離
陳定中表示，除了彰化縣之外，雲林、嘉義、台南、屏東等禽畜飼養大縣的郊區，也不乏雞禽飼牧的物件待售，且因物件的土地持份可觀，所以總價基本上都是千萬起跳；不過畜牧場址的設置，須與既有住宅區保持相當距離，買家購入前，應留意地點是否符合設場規範。

▲近兩年彰化縣雞舍相關房地交易總價排行。（圖／台灣房屋提供）
▲近兩年彰化縣雞舍相關房地交易總價排行。（圖／台灣房屋集團趨勢中心）

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