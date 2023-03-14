土銀徵廚工「月薪1萬8」日煮30人份！網酸爆：太羞辱人
這樣的薪水你接受嗎？日前土地銀行竹東分在臉書社團中貼出徵才廣告，徵求廚工為行員準備每日餐食，需煮出三桌4菜1湯，約30人份的菜色，而月薪則是1萬8千元，發布沒多久卻引來網友非議，認為這樣的薪資「實在太羞辱人！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書《我是竹東人》發布一篇為土地銀行竹東分行徵廚工的貼文，正式上班日為2023年5月，工作時間約從上午10時起至下午1時30分，不過實際上、下班情形端看當日料理速度；份量則需要三桌4菜1湯，一日約要30人份，料理用菜則需廚工自行購買。徵人啟事上說明作息與銀行相同，周休二日、見紅休，不過需要自行投保勞健保，而月薪部份則是1萬8千元（可議）。
該則徵人布告立刻引起網友注意，眾人對薪資頗有意見「羞辱人的薪水，銀行人員要不要自己下去做看看」、「30人份的餐，光前置作業就有多少步驟。除非你們不打算吃乾淨，只打算填飽肚子… 菜隨便過個水隨便切就下鍋」、「廚師的工作量＋至少3.5小時＋三桌，每桌四菜一湯，重點勞健保要自保，這種待遇連那種剛入行的學徒看都不會想看一眼吧」。
有精明的網友算出時薪，認為待遇還行，「一個月上班22天，一天上班3.5小時，月薪1萬8，時薪還有233」，不過馬上遭人反駁「1萬8....早上還要去買菜，10點備料準備煮，買菜也要算上班吧」、「30人的飯菜，還要去買菜，挑菜、洗菜、煮菜。吃完還要收拾洗碗盤。以我這個三十多年的煮婦來看，除非是閃電俠，否則3.5小時很難完成」。