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「最狂員餐」普橘島迎ESG時代　帶員工實現吃飯救地球

▲「最狂員餐」普橘島不只打造了員工的幸福天堂，在永續ESG時代，更帶領眾人實現了吃飯救地球的日常。（圖／普橘島）
▲「最狂員餐」普橘島不只打造了員工的幸福天堂，在永續ESG時代，更帶領眾人實現了吃飯救地球的日常。（圖／普橘島）

記者黃韻文/綜合報導

ESG議題近年廣受各界關注，當媒體開始大幅報導ESG永續理念的綠色餐廳，位於內湖的「最狂員餐」普橘島，成為最熱門的範本之一。普橘島的KPI是養胖員工，這裡不只滿足了員工的味蕾，也帶領所有人實現了「吃飯救地球」的願景。

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ESG是近年資本市場最熱話題，如何落實ESG，成為企業接下來最重要的課題。到底ESG是什麼？正是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）、公司治理（G，Governance）的縮寫，被視為評估一間企業經營的新型態指標。

▲ESG議題廣受各界關注，「最狂員餐」普橘島成為媒體報導最佳範本之一。（圖／普橘島）
▲ESG議題廣受各界關注，「最狂員餐」普橘島成為媒體報導的最佳範本之一。（圖／普橘島）
被喻為「最狂員餐」的普橘島，早已迎接ESG時代，往永續餐廳的目標邁進。除了提供員工最美味且划算的餐點，同時也落實環保及社會責任。普橘島島主Harry說，希望帶領每一位橘人落實「吃飯救地球」的日常及願景，「台灣人做台灣菜，實踐綠食宣言」。

在ESG永續理念之下，普橘島做了什麼？有別一般制式化員餐，不只有私廚設計每日菜單，員工從點餐到吃完，都結合了永續飲食的概念。普橘島特色之一，就是不提供外帶、沒有一次性餐具，一整天下來，約可省下800份餐點包材、400杯至600杯飲料杯，全年累積更驚人，相當於可減少12萬公斤的碳排放量。而員工付費全面使用橘子支付結帳，減少紙張浪費。

▲普橘島島主Harry（左一）說，從做對的事情為出發，「台灣人做台灣菜，實踐綠食宣言」。（圖／普橘島）
▲普橘島島主Harry（左一）說，從做對的事情為出發，「台灣人做台灣菜，實踐綠食宣言」。（圖／普橘島）
全球有三分之一的溫室氣體排放來自於食物系統，生產1公斤豌豆會產生1公斤的碳排放，然而生產1公斤牛肉，代價是高達60公斤的溫室氣體。「吃飯救地球」並不是玩笑話，每個人只要少吃一些肉、多吃一點菜，就能對環境帶來巨大影響。蔬食料理是永續的重點之一，但對無肉不歡的人來說，如何提高接受度具有難度。

過去每月出現一次的蔬食料理，在島主Harry努力下，目前已佔每周菜單半數比例。推廣永續不能硬來，成功的關鍵點之一，就是「好吃」。普橘島選用小農種植的綠色蔬菜及有機蔬菜，將蔬食變成一道道誘人的料理，不只入口美味、對身體好，還能間接保護環境、幫助地球。從「做對的事情」出發，普橘島也投入全球性的運動「綠食宣言」，這裡不僅是員工的幸福天堂，也落實綠色餐廳理念。

▲將蔬食變成令人食指大動的美味料理，讓「吃飯救地球」成為日常。（圖／普橘島）
▲將蔬食變成令人食指大動的美味料理，讓「吃飯救地球」成為日常。（圖／普橘島）

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