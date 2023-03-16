專訪／謝依霖哽咽談老公罕病　曾強迫自己快樂「最變態」

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不過正當謝依霖懷胎8個月時，老公就被診斷出有重症肌無力症，且必須一輩子與該病共存，隨時都有可能復發，受訪時談到此事，謝依霖一開口就正能量表示，老公其實很幸運，「我們有加入病友會，他已經是這群人裡面，算很幸運的人，還能正常生活就夠幸福了。」坦言過程中一定有埋怨，起初會不斷想「為什麼要欺負好人？我們這麼善良」。
謝依霖此事發生後，與老公有些爭執，「我會想對他好，希望他一句道謝就好，但不懂為什麼他要那個態度？」後來意識到，是老公不想被貼上『病人』的標籤，「過度的憐憫，是一種歧視。」坦言雙方都只是想為彼此好，但缺乏了同理，而好在經過不斷溝通後，夫妻倆才慢慢找到相處節奏，一起面對疾病，「我們有個默契，他不行他會說，（畢竟）他是個大人了。」謝依霖在過程中學會珍惜，不想浪費人生，也因此與老公計畫環島，趁活著的時候去完成一些人生清單，她聊到一半突然語塞，用堅定的眼神，哽咽地說：「失去過才懂得珍惜是事實，但我不想大家這麼想，就直接去把握每一天，好好珍惜身邊的每個人。」
謝依霖低潮期少至半年，多至一年，表示當時各方面的壓力，都接踵而來，「要面對老公疾病、孩子成長，以及自己在工作上匱乏成就感。」而令謝依霖感到最害怕的一點，就是逼自己保持樂觀，「我那時一直叫自己看開、不要想太多，每天都逼自己快樂，但其實無腦的快樂是變態的。」後來漸漸學會勇敢面對情緒、坦然接受事實，「不要把爛事擺在腳下，當不怕面對任何事，所有事就不是問題了，試著接受每種狀態，因為人生不是只有酸甜苦辣。」
謝依霖近年開始接觸身心靈，在《來吧！營業中2》擔任美體師，提供按摩、美甲服務之外，她還能幫客人算命，「我是透過彩虹正念卡，告訴大家近來哪部分的『脈輪』（能量場）有狀況，再挑選客人適合的精油，去做按摩、舒壓服務。」謝依霖也分享幫老公按摩的經驗，「第一次就害他住院了，他當時說肚子不舒服，我幫他按摩肚皮，他隔天就因被診斷出盲腸炎而開刀，還外加住院。」不過謝依霖至今仍不認為是自己的問題，且老公早已適應她常出包的個性。