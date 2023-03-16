謝依霖老公罹罕病「重症肌無力症」！成因、症狀一次搞懂
曾在節目《大學生了沒》上被封為「Hold住姐」的女星謝依霖近期接受《NOWnews今日新聞》專訪中表示，自從2018年成為人母後，生活重心就一直放在家庭，而訪談中提及自己患有「重症肌無力症」的老公，謝依霖還一度哽咽，據了解，重症肌無力症起因於自體免疫機轉，主要的臨床表現為肌肉無力，其中又以控制眼球運動的眼外肌無力最為常見，而肌無力患者症狀常起起伏伏，有人幾天或幾個星期內病情變化很大，也有人病況長期維持穩定；患者一輩子需要與該病共存，隨時都有可能復發的情況，也讓謝依霖對生活態度大大改觀。
記者張志浩/綜合報導
據台大醫院神經部醫師楊智超分享的衛教文章指出，肌無力症是一種會導致肌肉無力、易疲勞的疾病，主因是神經無法有效的把訊號傳至肌肉，因此患者包括在控制眼球、臉上表情、咀嚼、說話、吞嚥的肌肉以及四肢都可能受影響，其中90%的病人 眼睛週遭的肌肉會受影響，並出現眼皮下垂或視力模糊的現象。
此外，大部分的病人也會出現如吞嚥困難、講話變小聲、出現鼻音、 下巴往下掉、四肢無力等，而最可怕的是「呼吸肌肉無力」，嚴重的話甚至可導致死亡。楊智超文章中表示，「重症肌無力症」的肌肉無力，雖然早期不透過藥物治療也會慢慢改善。但一般而言，症狀仍會隨時間而加重，尤其在病發的前兩年最為明顯。當體溫升高、懷孕、服用影響神經肌肉傳導的藥物，或合併有甲狀腺功能亢進或低下症時，都會使疾病惡化。
楊智超提及，目前肌無力症治療包括「藥物」及「胸腺手術」。因問胸腺被認為與引發不正常的免疫反應有關，所以切除胸腺可以使某些病人症狀得到改善。 據台大醫院的統計，約有近8成的患者症狀好轉。當症狀轉劇或呼吸功能不足時， 就必須仰賴血漿置換術及呼吸輔助裝置。
而謝依霖是在懷胎8個月時，老公被診斷出有重症肌無力症，加上生活、工作等壓力打擊，讓她低潮了一段時間，不過後來謝依霖漸漸學會勇敢面對情緒、坦然接受事實，「不要把爛事擺在腳下，當不怕面對任何事，所有事就不是問題了，試著接受每種狀態，因為人生不是只有酸甜苦辣」，才能把握每一天，好好珍惜身邊的每個人。