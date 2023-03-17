披薩價格戰開打！達美樂199元倒數6天　必勝客延長到月底

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台灣達美樂宣布啟動史上規模最大、期間最長的外帶「10款大披薩199元」優惠，即日起至3/22世界棒球經典賽期間，全台183家門市，外帶12吋大披薩一個只要199元，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司共10種口味通通下殺199元，而且加50元就可以外送到家，（優惠不可於其他優惠折扣併用，換購加價餅皮需另加價）。
達美樂更破天荒加碼祭出抽獎10位終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，在3/15～3/22期間，連續猜對7場賽事比分，就有機會獲得「終身獎：免費吃一輩子達美樂披薩」，將在4/10公布一次送出10名得獎者。
必勝客：「8款大披薩199元」延長到月底！
必勝客原訂為響應WBC世界棒球經典賽開打，推出限時12天外帶「8款大披薩天天只要199元」優惠，為了感謝中華隊奮戰到最後一刻，已正式宣布暖心加碼，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底！
包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，也直接省下超過300元。