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披薩價格戰開打！達美樂199元倒數6天　必勝客延長到月底

▲兩大披薩業者開戰！達美樂史上最長的外帶優惠「10款大披薩199元」，倒數6天只到3/22；必勝客也有「8款大披薩199元」，更宣布加碼延長到3月底。（圖／達美樂提供）
▲兩大披薩業者開戰！達美樂史上最長的外帶優惠「10款大披薩199元」，倒數6天只到3/22；必勝客也有「8款大披薩199元」，更宣布加碼延長到3月底。（圖／達美樂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

兩大披薩龍頭業者優惠開戰！原本雙雙應援WBC世界棒球經典賽祭出優惠，雖然目前台灣戰績止步，但「大披薩199元」的折扣戰更白熱化。達美樂史上最長的外帶優惠「10款大披薩199元」，倒數6天只到3/22；必勝客也有「8款大披薩199元」，還宣布加碼延長到3月底，感謝中華隊奮戰到最後一刻，大家把握好康到最後。

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達美樂：「10款大披薩199元」！抽獎「免費吃一輩子」

台灣達美樂宣布啟動史上規模最大、期間最長的外帶「10款大披薩199元」優惠，即日起至3/22世界棒球經典賽期間，全台183家門市，外帶12吋大披薩一個只要199元，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司共10種口味通通下殺199元，而且加50元就可以外送到家，（優惠不可於其他優惠折扣併用，換購加價餅皮需另加價）。

達美樂更破天荒加碼祭出抽獎10位終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，在3/15～3/22期間，連續猜對7場賽事比分，就有機會獲得「終身獎：免費吃一輩子達美樂披薩」，將在4/10公布一次送出10名得獎者。

必勝客「8款大披薩199元」延長到月底！

必勝客原訂為響應WBC世界棒球經典賽開打，推出限時12天外帶「8款大披薩天天只要199元」優惠，為了感謝中華隊奮戰到最後一刻，已正式宣布暖心加碼，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底！

包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，也直接省下超過300元。

▲雖然經典賽台灣無緣晉級八強前進東京，但為了感謝中華隊奮戰到最後一刻，必勝客宣布暖心加碼15天，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底！實在太佛心。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲必勝客宣布暖心加碼15天，限定「平日外帶大比薩只要199元」，延長到3/31月底！實在太佛心。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲達美樂響應經典賽，祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，臉書「2023 WBC達美樂神預測」更破天荒抽獎，終身「免費吃一輩子達美樂披薩」。（圖／達美樂提供）
▲達美樂響應經典賽，祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，臉書「2023 WBC達美樂神預測」更破天荒抽獎，終身「免費吃一輩子達美樂披薩」。（圖／達美樂提供）

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