女同學是純素主義！班聚提「2要求」主揪傻眼 網開噴了
近幾年來全球吹起素食風潮，越來越多人因為宗教、環保或是健康等考量選擇茹素，台灣也約有一成人口為素食主義者。不過就有位女大生抱怨，近期班上要舉辦聚會，但一位吃純素的女同學提出「2要求」，讓她相當困擾，內容曝光也引起討論。
記者潘毅/綜合報導
一位女大生在論壇Dcard上發文提到，近期班上要舉辦聚會，自己則負責安排餐廳訂位相關事宜，擔任主揪，此時卻遇到一個大問題，因為班上有位女同學是素食主義者，連蛋奶、五辛都不碰。
而這位素食女同學甚至還先提出2個要求，「餐廳鍋子不能碰到肉」、「桌上不能擺葷菜，別人吃也不能」，但班上一堆人都不喜愛純素食，這讓身為主辦者相當困擾「這該怎麼辦？」
事件細節被完整披露後，立刻吸引許多網友痛批「桌上有葷菜都不能，太鬼扯，建議乾脆不要約她了」、「只有一個人吃全素，應該是她自己要提出解決方案吧？怎麼把需求講完就丟給別人」、「我朋友吃素但聚餐時他都自己處理自己的，也非常配合大家 ，第一次聽到連桌上都不能出現」、「我也吃過幾年素，但有些人吃到不通人情，連朋友都當不成」、「我也吃素，如果是這種情況會選擇就不參加，不要麻煩別人、也不會委屈自己」、「我阿姨也是這種人，自己吃素出去吃飯要大家配合她」。