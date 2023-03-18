珍珠奶茶最早賣多少？鄉民回憶起「驚人售價」：漲幅太扯
「珍珠奶茶」是台灣揚名國際的美味飲品，在世界各國都逐漸能看到它的身影。不過受到物價影響，近年來台灣本地的手搖杯價格也越來越驚人，甚至逼近銅板買不起的價位。就有民眾好奇問「珍奶最一開始的價格是多少？」貼文掀起討論熱潮，鄉民也說出心中的最初的「驚人售價」並深入探討。
記者潘毅/綜合報導
近幾年來物價飛漲程度相當驚人，讓不少外食族的荷包受傷慘重。一位鄉民於PTT發起討論「以前小時候喝休閒小站，在更之前還有一杯10元的手搖，想起來真是可怕」，更令他好奇大眾心中對於珍奶「初始售價」究竟落在哪個數字上。
話題發出後，立刻有不少鄉民回答「快可立跟大聯盟，都25塊」、「杯樂25」、「手搖剛出一堆10元的，但一開始的品質真的不好」、「大杯10塊，藍天鵝，好喝」、「國中補習時，雞排加珍奶50元，15年前」、「小時候25甚至夜市還有20的，漲幅真的太驚人」、「記得是25，所以早期50嵐相對很貴，現在卻因為沒啥漲價，反倒變成平價代表」。
其實直到現在，台灣都還有20元的大杯珍珠奶茶存在！百萬網紅蔡阿嘎在3月初時，就在苗栗找到超便宜珍奶，地點位於「苗栗玉清宮前」的朱媽媽豆花，店家價目表上標示，小珍奶10元、中杯15元，大杯也只要20元，讓許多民眾讚嘆「這個價格放到現在，實在太佛心」。