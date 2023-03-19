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凱渡廣場酒店首見海水飄飄河　江振誠創新宜蘭小吃上菜

▲凱渡廣場酒店打造真正海景第一排的「陸上郵輪」，擁有全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河。米其林名廚江振誠坐鎮的「archi藝廚」不只有海鮮三吃，更創新把宜蘭小吃麻醬麵和餛飩湯變成義大利菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱渡廣場酒店打造真正海景第一排的「陸上郵輪」，擁有全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河。米其林名廚江振誠坐鎮的「archi藝廚」不只有海鮮三吃，更創新把宜蘭小吃麻醬麵和餛飩湯變成義大利菜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/宜蘭報導

3月中全新開幕的「凱渡廣場酒店」，座落在宜蘭最大的連大烏石港度假村內，耗資30億、歷時五年籌建，是全國唯一在漁港內興建的休閒式飯店，以郵輪作為設計靈感，三面環海一面山，實現真正海景第一排的「陸上郵輪」，還擁有全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河。更找來米其林名廚江振誠擔任餐飲創意總監，打造「archi 藝廚」星級海鮮三吃，還創新宜蘭小吃，把在地必吃宵夜麻醬麵和餛飩湯，變成義大利菜搬上桌。

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有將近10個足球場那麼大的凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，更打造全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河，即將於天氣較好的第二、三季開放。酒店5樓至12樓客房樓層共有285間客房，房內空間皆超過15坪以上，全館60%為海景房，拉開窗簾、躺在床上看「窗外就是龜山島」。住房皆配置陽台、浴缸與客製化加大床鋪，採用窗外海天一色延伸至房內藍色地毯， 彷彿躺在船上甲板望向大海般舒心。

其中最高11樓至12樓的「天際客房」，獨擁無邊際碧海藍天與最寬闊空間，一泊二食可享於「coco椰林」想用早餐套餐，並包含米其林名廚江振誠坐鎮的「archi 藝廚」星廚獨家晚餐。

▲「凱渡廣場酒店」擁有全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河，即將於天氣較好的第二、三季開放。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「凱渡廣場酒店」擁有全台唯一的海水游泳池、海水漂漂河，即將於天氣較好的第二、三季開放。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」設有熟成室，江振誠引領「From Sea to Table」，認識每日現流魚鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」設有肉類與海鮮熟成室，江振誠引領「From Sea to Table」，認識每日現流魚鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「現流」干貝、胭脂蝦、鮑魚、花枝，下層還藏有醃蛤蜊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「現流」干貝、胭脂蝦、鮑魚、花枝，下層還藏有醃蛤蜊。（圖／記者蕭涵云攝）
愛上宜蘭乾脆直接搬來住的米其林名廚江振誠，擔任「凱渡廣場酒店」餐飲創意總監，發揮酒店緊鄰貼近海邊、有如「宜蘭的第五個漁港」優勢，主打義大利菜、入門提供pre-drink酒吧，設有肉類與海鮮熟成室，以「現流、熟成、烹調」三大手法料理極鮮海味，並結合山珍與土地鮮蔬，實現「From Sea to Table」從產地到餐桌的直送美味。

餐桌上的饗宴，從煙燻鮭魚皮、雞皮、櫻花蝦米餅等「脆片」，搭配白綠草莓、五葉松松針的「水果漬物」，及使用芒果青、鳳梨、番茄蜜餞醃漬調味成蘭陽義大利風的酸甜「風味橄欖」啟程；重點海鮮三重奏，則以「現流」胭脂蝦、鮑魚、花枝、醃蛤蜊的鮮美，進入「熟成」干貝、煙仔虎、與櫻花蝦，再享用採立鱗燒處理的馬頭魚「烤物」，在地鮮美的蔥醬則是用花椒油搭配蔥蒜調味，從生食的鮮甜、到熟成的濃鮮、再接續烘烤迸發鹹鮮，徹底領略完整海洋風味。

「野菜」滿滿一盤當地迷你時蔬，在烘烤過的茄子泥底層上，綴有晚香玉筍、蒔蘿、迷你彩色蘿蔔、夜來花花苞等特殊食材，再澆淋松露油融合榛果油的醬汁，為盤中的繽紛花園帶來醇厚滋味。以宜蘭本地漁港知名的角蝦搭配小龍蝦，為灑上紅椒粉香辣而爽稠的秋葵燉飯，帶來Q彈鹹香的「海味」。「山珍」則採12小時慢燉肋眼牛排，依序搭配松露野菇、酒粕鹽麴及三杯青醬醬汁，軟嫩裡嚼得到辛香。

最特別的莫過於江振誠主廚創新的「宜蘭小吃」，把在地人宵夜必吃組合的麻醬麵和餛飩湯，變身成義大利菜端上桌，以Logo上的蝴蝶麵拌勻胡麻醬、搭配浮著義大利麵餃的油蔥湯，還提醒大家「一定要邊吃麵、邊喝湯」才道地。

「凱渡廣場酒店」資訊
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
電話：03-9771166

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「熟成」干貝、煙仔虎、與櫻花蝦，搭配昆布與白昆布。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「熟成」干貝、煙仔虎、與櫻花蝦，搭配昆布與白昆布。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬頭魚「烤物」採立鱗燒處理，酥脆中吃得到魚肉的鮮嫩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬頭魚「烤物」採立鱗燒處理，酥脆中吃得到魚肉的鮮嫩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲滿滿一盤當地迷你時蔬組成的「野菜」，鮮嫩多汁又清甜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲滿滿一盤當地迷你時蔬組成的「野菜」，鮮嫩多汁又清甜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12小時慢燉肋眼牛排的「山珍」，濃郁辛香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12小時慢燉肋眼牛排的「山珍」，濃郁辛香。「archi 藝廚」Tasting menu品嚐套餐共9道菜，每份3,280 元，外加一成服務費；另可搭配推薦酒款。唯有入住「天際客房」才能嚐鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi招牌蝴蝶麵」重現宜蘭人必吃宵夜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi招牌蝴蝶麵」重現宜蘭人必吃宵夜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」延續對海洋的想像，白色卡坐及圓型燈飾象徵郵輪行駛過海面濺起的朵朵白色浪花。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」延續對海洋的想像，白色卡坐及圓型燈飾象徵郵輪行駛過海面濺起的朵朵白色浪花。（圖／記者蕭涵云攝）

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