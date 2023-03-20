補班日吃肉！和牛加1元多一塊 牛排買1送1再送燉飯濃湯
補班日不憂鬱，大口吃肉囤力氣！瀧厚炙燒熟成牛排迎接周六補班補課，再度限時回歸「買1送3」超狂優惠，今（20）日起連續6天，外帶自取板腱牛排390元，除了免費多送1份板腱牛排，再加送牛肝菌燉飯、玉米濃湯，等於平均每人195元就能大口爽吃肉。此外，平日另有見島和牛加1元多1塊限定好康，肉食主義者快筆記。
記者黃韻文/綜合報導
備戰周六補班日，之前在三級警戒期間一炮而紅的「牛排買1送3」，門市電話差點被打爆，訂餐電話狂響到現場等候的客人受不了，還要求店員能否先拔掉電話線。這次相同優惠強勢回歸，瀧厚炙燒熟成牛排宣布，今（20）日起至3月25日限時6天，外帶自取390元炙燒熟成板腱牛排7盎司，除了多送一份7盎司板腱牛排，再額外加送牛肝菌燉飯、巧達玉米濃湯，對食量不大的人來說可雙人分吃，平均下來每人餐費約195元。不過「買1送3」優惠僅限透過線上點，每日限量供應，建議提早預定。
如果想吃更高級一點，即日起至3月30日期間，周一至周四平日內用限定，瀧厚推出稀有的美國見島和牛（950元+10%），會員可享加1元多一塊，幾乎等於是買一送一，餐點另含自助吧吃到飽。
宮廷火鍋「問鼎皇上吉祥」推出初春新品：花膠鮑魚干貝雞鍋、溜溜酸菜魚鍋，前者使用花膠入菜，以老母雞、豬骨為基底，加入洋蔥、老薑、蒜頭慢燉，以及珠貝、鮑魚、東石蛤蜊提鮮；後者則以巴沙魚為主料，以雞油拌炒客家酸菜，再加入上湯及數十種香料大火快煮，最後倒入藤椒雞汁帶出香麻口感。
為慶祝新品上市，即起至3月31日前到任一門市消費，點指定套餐除享優惠價，另加送「佐渡花蟹」，且每日限量前50名消費者，可用188元升級花膠鮑魚干貝雞鍋（588元）、溜溜酸菜魚鍋（388元）嘗鮮。