房市／深耕政大育才　信義房屋招聘質優新血

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信義房屋2000年就與政大合作，成立「政大商學院信義不動產研究發展中心」，舉辦各項課程、研討會、競賽、安排業師到校授課，為產業培育不少不動產財務及經營管理專業人才，還設有「信義獎學金」、「信義書院培育永續人才獎助學金」、「國內外志工補助」等。此外，信義企業集團創辦人周俊吉2012年推動創辦「信義書院」，從零開始系統性推動「企業倫理」，成功喚起社會、企業、學子重視，同時，捐助6億經費改建的公企中心，也已經於2022年落成啟用，日後將成為國際產學合作、進修課程等基地，持續培育人才。
雙方密切合作下，信義房屋有許多政大畢業生的身影，今年前進政大校園徵才博覽會，信義房屋也釋出百萬年薪起跳的總公司儲備幹部（MA）、業務菁英等職缺，向應屆畢業生招手。
其中，信義房屋MA計畫是國內首度有不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部人才培養計畫，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元（依培訓期間專案表現，最高可達150萬元）的優渥待遇；2年培訓期間，還會協助考取不動產相關證照、輪調集團不同部門，且有機會赴日本、馬來西亞歷練。
而在業務菁英職缺部分，信義房屋也積極招募質優新鮮人，除了提供6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓及職涯發展方面，也有專任講師群提供百堂系列課程，搭配數位工具輔助，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。信義房屋人才招募網頁