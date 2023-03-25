男缺所費3萬元賣帳戶　臨櫃結清款項遭識破當場送辦

高市警局文山派出所接獲轄區銀行通報，一名吳姓男子欲結清該行戶頭內之款項但其帳戶已遭165通報為警示帳戶，故立即通報警方到場釐清。警方到場後確認為遭詐騙之款項流入帳戶，男子才坦承將帳戶以3萬元的代價提供他人使用，遭警方依涉嫌詐欺、洗錢防制法送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
鳳山分局文山派出所於今年3月23日11時許接獲轄區土地銀行青年分行報案，一名吳姓男子（28歲）臨櫃欲辦理結清帳戶，將戶頭內新台幣86萬元全數領出，惟行員在比對帳戶相關資料時，發現吳男所持有之帳戶已遭165通報為警示帳戶，故立即通報警方到場釐清。
經警方調查發現，吳男之帳戶已有2筆遭詐騙之受害者金錢款項流入其帳戶，吳男見警方提出相關證據後，才坦承因缺錢花用，將自己的帳戶以新台幣3萬元代價提供給他人使用，並依據對方之指示協助提款。警方確認所匯入吳男帳戶之款項為詐騙贓款後，將吳男依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌逮捕，同時查扣吳嫌所持有之存簿、印章、提款卡及手機等證物，訊後亦將吳男移送高雄地檢署偵辦。
鳳山分局呼籲，君子賺錢取之有道，切勿為速成而提供帳戶成為詐騙集團不法提領贓款的車手，雖然對詐騙集團之運作不甚清楚，但仍會因向被害人收取款項之任務分工，被認為具有犯意聯絡而面臨法律之制裁。