必勝客「8款大比薩199元」剩5天 加碼1元吃烤雞、肉桂捲
必勝客幫大家月底省荷包啦！除了3/31前「平日外帶8款大披薩199元」倒數5天，連假前再加碼必勝客PK雙饗卡APP加「1元爽吃烤雞」、肉桂捲等美味副食4選1；還有即日起至4/28，使用必勝客PK雙饗卡選購Pasta Hut好評「紙包義大利麵」，平日可享全口味任選「第2份半價」。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客即將於3/30，與《原神》聯名「一公尺派對巨飽盒」，除了有限量《原神尋珍之旅》聯名包裝，還將送出總共11項好物《尋珍之旅珍藏大禮包》，而且派對參與者人人有獎。鐵粉們還可以到敦化餐廳店，朝聖首次打造的《原神》主題餐廳店「尋珍之旅樂園」，直接在店內重現「提瓦特」經典場景。
超夯的「平日外帶8款大披薩199元」延長到3月底，連假前最後剩下倒數5天，大家快把握！包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元。
連假前再加碼，使用必勝客PK雙饗卡APP訂購Pasta Hut紙包義大利麵、飯，或指定口味個人比薩，無論外送或外帶，加1元就可享有美味副食4選1，包括BBQ烤雞(1腿1翅)、和風鱈魚塊(3塊)、薯金幣(小份)或旋風肉桂捲(2入)任你挑。而且即日起至4/28，必勝客PK雙饗卡選購Pasta Hut「紙包義大利麵」，全口味任選都可享平日「第2份半價」。
另外，拿坡里即日起至3/31，無論內用或外帶，「大披薩+6塊炸雞腿」499元優惠（原價689元），現賺190元。1個大披薩＋雞腿二重奏（6塊），分別為雞腿 x 3＋腿排 x 3；也可更換原味炸雞或烤雞，則提供雞腿 x 2＋腿排 x 2＋雞翅 x 2。恕不得指定雞肉部位。