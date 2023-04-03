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蟲蟲危機？墨西哥捲餅添加「高蛋白」　老祖宗有神秘菜單

▲對許多傳統的墨西哥家庭來說，墨西哥酥餅（Quesadillas）如果沒有夾雜「高蛋白蟲蟲」那麼就稱不上道地的美味料理。（圖／美聯社／達志影像）
▲對許多傳統的墨西哥家庭來說，墨西哥酥餅（Quesadillas）如果沒有夾雜「高蛋白蟲蟲」那麼就稱不上道地的美味料理。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

近幾年糧食缺乏的議題不斷被討論，為了解決這個攸關生死存亡的重大危機，除了科學家研發出人造肉之外，食用昆蟲也因為富含蛋白質及容易取得，成為許多科學家眼中的新興食品之一。例如墨西哥餅當中，就有不少「花式料理」食用昆蟲的方法，添加「高蛋白」的神秘菜單更是從人類悠久歷史傳承下來。

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人類學家從歷史文明遺跡中發現，包含廚房、倉儲、糞坑中都有人類「吃蟲」的證據，不同的食蟲文化從數百年前就遍佈全球，近年來把「昆蟲」正式端上人類餐桌的「高蛋白料理」也經常被拿出來討論。

例如泰國一間專門販售可食用昆蟲的公司「Bugsolutely」在2016年1月於義大利推出使用蟋蟀與麵粉作成的義大利螺旋麵；瑞士2017年5月1日宣布把麵包蟲幼蟲、成年蟋蟀與成年飛蝗等3種昆蟲正式合法列入食物清單；2021年，歐盟委員會也批准歐洲飛蝗為食品。

▲▲對許多傳統的墨西哥家庭來說，墨西哥酥餅（Quesadillas）如果沒有夾雜「高蛋白蟲蟲」那麼就稱不上道地的美味料理。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳統墨西哥酥餅（Quesadillas）夾雜「高蛋白蟲蟲」是當地人認為「傳統文化」的美味料理。（圖／美聯社／達志影像）
在中南美洲，墨西哥酥餅（Quesadillas）一般來說夾著厚厚的起司與餡料，內容物可能蕈菇、黑橄欖、番茄片或牛肉條等等，但在古老的墨西哥城聖胡安市場當中有一種「高蛋白」吃法，蠍子、蒼蠅幼蟲和歐洲飛蝗就是最好的內餡，小販甚至還提供磨成粉末狀、乾燥吃、冷凍吃、有無翅膀或有無腿部等不同吃法。

不過要將「昆蟲」入菜，其實不像大眾想像的那麼簡陋，而是得經過嚴格管控。例如昆蟲是否經過合格、安全的養殖環境培育、生長與繁殖，進入食品加工或烹煮前也得必須消除昆蟲身上的病原菌，確保食品衛生，其過程之嚴謹事實上並不亞於傳統食物。

經歷上述手續過後，你會發現在墨西哥城高檔餐廳中，也提供了像是「gusanos de maguey tacos」（酥餅裹幼蟲）和「chapulines」（烤蟋蟀）等料理，這不僅充滿異國情調，又被視為當地文化遺產，有機會不妨鼓起勇氣嘗試看看吧！

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