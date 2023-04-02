四季凪聖來出道直播大談BL　連「吸塵器」都成妄想主題

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在出道直播的時候，自我介紹自然是必不可少的環節。沒想到當四季凪アキラ講完基本資訊後，突然表示他思考許久該如何愉快的向大家介紹自己的興趣，隨後脫口而出的竟然是問當時在看直播的觀眾們，「吸塵器跟掃地機器人誰是攻（1號）？誰是受（0號）？」不僅聊天室充斥著「？！」、「嗯？」等驚訝的留言，就連同為彩虹社的VTuber前輩們也是一片驚呼。
雖然觀眾們似乎還沒從驚訝之中恢復，但四季凪アキラ仍面不改色地展示出他在半夜靈光乍現時，寫下的將近450字小短文，並解釋了自己對於吸塵器跟掃地機器人之間關係的看法，最後表示他的興趣就是觀賞BL作品，更強調自己並不是可疑人士，還是有其他興趣的。其實四季凪アキラ從在VTA培訓時，就已經暴露自己喜歡BL的事情，部分老觀眾看見四季凪アキラ開啟BL話題時，也忍不住留言「還是來了嗎……」
（影片約10:05開始處）
雖然四季凪アキラ在出道直播當中，花了將近五分鐘解釋他對BL的熱愛，也曾經與前輩澀谷初（渋谷ハジメ）在直播上大聊BL相關話題，不過四季凪アキラ平常的直播內容大多以聊天直播、空中電台的類型為主，固定會在每週二凌晨1時（台灣時間週二凌晨0時）進行空咚電台。四季凪アキラ表示，他的目標是要讓觀眾們看完希望可以讓觀眾看完直播後笑著睡著。
四季凪アキラ的人物設定是一名前情報員，家庭世世代代都在做情報工作，但現在已經離開該組織，並開設了一間小事務所「Room 4S」，從摘除蜂窩到消滅刺客的任何工作委託都會接受。而同為VOLTACTION團員的Seraph Dazzlegarden則是會接受委託的自由打工人，因此兩人也會使用「Room 4S」作為合作時的團體組合名稱。
兩人之間的互動也常常讓觀眾不禁莞爾一笑，在與VOLTACTION團員初次連動玩恐怖遊戲《恐鬼症》（Phasmophobia）的時候，Seraph Dazzlegarden惡作劇要四季凪アキラ去看門縫的鬼影時，被嚇到發出了有別於平常低音、十分高頻的尖叫聲。後續在Seraph Dazzlegarden還要四季凪アキラ去點燃遊戲中魔法陣的蠟燭，沒想到四季凪アキラ照做之後，遊戲中的角色卻因此死亡。
雖然在遊戲中死掉了，四季凪アキラ也沒有怪罪Seraph Dazzlegarden，但變成幽靈視角的他，只能在一旁默默「守護」，等待下一個跟他一起當「幽靈同伴」的團員，還被聊天室開玩笑他「怕寂寞」。不過四季凪アキラ也曾經坦承自己十分怕寂寞，還在直播中自曝會在凌晨三點的時候，會傳訊息給朋友，問對方「還醒著嗎」、「為什麼還不回我」之類的訊息。
四季凪アキラ已經出道將近10個月，目前頻道訂閱人數也將來到25萬人。而四季凪アキラ也與VOLTACTION的其他團員一樣有著好歌喉，雖然平常的聲調偏低音沉穩，但唱起歌來反而成為一大特色。四季凪アキラ曾自己推出兩首翻唱曲《爆笑》、《Overdose》，如今觀看次數都已經超過60萬，近來還「跨界」與翻唱歌手超学生聯手翻唱《誤點列車》 (ラグトレイン，暫譯），翻唱影片推出短短七天，觀看次數就已經超過40萬次。