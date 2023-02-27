不穿褲子就能贏？風樂奏斗「脫褲」打遊戲　隨即奪下冠軍

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首次出道直播中，為了在短短30分鐘內吸引觀眾眼球，風樂奏斗為自己設下了在《瑪莉歐派對》的5個小遊戲中獲勝，才能進行自我介紹的規則，他坦言在前一天練習了很久，最後也僅只有第四場小遊戲挑戰失敗一次，其他通通都是初次挑戰就成功，透過這個環節，更展現出風樂奏斗玩遊戲的能力。
風樂奏斗的直播內容基本上以遊戲組成，他表示自己非常喜歡玩第一人稱射擊遊戲（First-person shooter，FPS），也在出道直播中播放了過去自己玩FPS時的合輯，在觀眾面前大帥一把。過去也曾與同公司旗下企劃「NIJISANJI EN」的前輩Selen Tatsuki曾以及Ike Eveland一起玩Ａ，但在經歷幾場開局沒多久就全隊滅亡的狀況後，風樂奏斗表示接下來要很認真的玩，沒想到同樣也擅長玩FPS遊戲的Selen表示「我也要認真了，我要脫下我的褲子。」
Selen的驚人發言，讓在場兩名男性下的驚慌失色，但在Selen一本正經解釋，稱「難道大家認真的時候不會脫褲子嗎？」風樂奏斗便開玩笑地作勢加入「脫褲玩家」（No Pants Gamer）的行列，甚至還說「我家裡都沒有褲子，因為我是高手玩家。」面對不願意跟著起鬨的Ike，風樂奏斗更以眼淚攻勢，對Ike苦情相逼，直到對方鬆口，已獲得當局冠軍為條件，才會願意加入「脫褲玩家」。
沒想到在Selen跟風樂奏斗出言成為「脫褲玩家」後，他們真的獲得了當局冠軍，巧的是，沒有「脫褲」的Ike，是他們的隊伍中唯一一個沒有存活到最後的人。隨後風樂奏斗更將自己的遊戲角色名稱改為了「脫褲高手玩家奏斗」（No Pants gamer Kanato），
（約於影片1:16:20分左右）
雖然在FPS遊戲中大放異彩，不過風樂奏斗十分不擅長恐怖遊戲，在與VOLTACTION團員初次連動玩恐怖遊戲《恐鬼症》（Phasmophobia）時，還因為Seraph的惡作劇嚇到驚聲尖叫，甚至撞到膝蓋；還有一次在直播中，準備了口琴玩日常侵蝕恐怖遊戲系列的《翌日》（つぐのひ）時，設下只要被嚇到叫出來導致口琴發出聲音三次就得結束直播的規定，沒想到寫下約莫32分鐘就下播的紀錄。
雖然風樂奏斗平時大多以遊戲直播為主，但他出道至今曾發布了兩首翻唱曲《CH4NGE》以及《アイデンティティ》，展露他得好歌喉。其中《アイデンティティ》還是與渡會雲雀一起合唱，兩人展現出絕佳默契。
在唱歌時，即使是英文歌詞的部分，風樂奏斗唱起來也不會「卡卡」的，而他也能夠跟Selen以及Ike等人進行對話，或許會讓人覺得他十分有英文天份，但其實從出道直播中能發現，當時風樂奏斗講英文時還有點「不輪轉」，但不到半年的時間，就能夠與Selen及Ike用英文進行超過一小時的直播，感受得到他對於學英文所抱持的熱情，不過這其實也有原因。
風樂奏斗在出道直播中曾發出豪語，表示「要讓VOLTACTION在美國也能闖出一片天」，希望VOLTACTION能夠揚名海外，為此他變努力學習英文，盼望能有派上用場的一天。如今風樂奏斗已經出道超過半年，頻道追蹤人數也已經突破14.6萬人，離他的夢想再邁進一大步。