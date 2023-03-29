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夫妻午餐吃「雞腿魚」！吃完1小時麻痹抽搐　釀1死1重傷

▲大馬夫妻因食用「雞腿魚」而中毒。（示意圖／photoAC）
▲大馬夫妻因食用「雞腿魚」而中毒。（示意圖／photoAC）

記者李惠婷/綜合報導

入口的東西一定要再三檢查！馬來西亞一對夫婦到魚攤購買「雞腿魚」回家料理，豈料吃下後兩人發生抽搐、麻痺等中毒症狀，送醫急救仍致一死一重傷。最終檢驗結果發現，取走性命的便是那幾條買回來的「雞腿魚」，疑似是商家混到他種河豚而釀成悲劇。

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據《星洲日報》報導，一對高齡84歲與83歲的夫妻，25日在當地的魚販購買雞腿魚，當天中午便拿來酥炸吃掉，不料一個半小時後女性出現抽搐、嘴唇麻痺和抽筋的症狀，男性則開始腳麻，雖然家人立刻將兩人送至居鑾中央醫院的急診室，可女性在當晚7時宣告不治，男性則還在加護病房插管搶救。

據女性的解剖結果，初步研判死因是食物中毒，當地衛生官員立即收走家中還未煮的雞腿魚。當地村長在得知中毒消息，也已立即通知村民別再食用25日購買的雞腿魚，所幸後續沒再有中毒案例出現。

大馬營養師林冠良曾於臉書說明，於當地流行的雞腿魚實際上是河豚的一種，雖然毒性較弱，可中毒事件層出不窮，他推測應是商家在抓捕時混到他種河豚，或是處理時手法不夠純熟，使內臟毒素染至魚肉而使消費者中毒。

台灣過去也曾發生民眾在傳統市場購買小章魚，意外買到身懷恐怖劇毒的「藍環章魚」，此種魚一旦吃下肚子會立即中毒，且這種神經毒素不像蛇毒已有血清，只能靠支持性療法讓身體慢慢代謝，但很多中毒者還來不及送醫就已喪命。藍環章魚雖然在台灣附近海域可以看到，但並不常見，若在市面上看到，通常是被誤抓混入海產，民眾購買時可多加留意。

▲藍環章魚受到驚嚇時，身上就會出現數十個藍色斑紋警示，接觸後釋放的神經毒素猛如眼鏡蛇，若沒有及時就醫恐致命。（圖／翻攝「農業主題館有毒海洋生物」網站）
▲藍環章魚受驚時身上會出現藍色斑紋。（圖／翻攝「農業主題館有毒海洋生物」網站）

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