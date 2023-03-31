街頭排超長人龍只為「1美食」！台南人秒懂：清明節到了
一年一度的清明節即將到來，民眾除了掃墓祭祖之外，都還會應景的吃上一個潤餅(春捲)，也讓店家在這期間忙得不可開交。今（31）日就有民眾目睹台南一處市場竟然出現排隊人龍，甚至還動用到紅龍來維持動線，而他們的目標其實就是當地60年老店的「春捲」。
記者潘毅/綜合報導
今（31）日稍早有民眾在臉書社團《爆廢公社》上發出圖片，在台南市的中西區國華街上目睹超長的排隊人龍，而一看這群人全是在等當地60年老店「金得春捲」，讓他忍不住驚呼「排那麼長，大家是都沒吃過潤餅嗎？」而也有在地人回應「清明節常態」。
翻看金得春捲的官方粉絲團，發現店家早在月初就已經迎來「清明節商機」，3月8日冷凍宅配春捲訂單就已經接滿，並自3月15日就停止接受預訂，所以現場排隊人潮才會如此驚人。
事實上金得春捲創立於1954年（民國四十三年），至今已經有69年歷史，但起初招牌僅寫上春捲兩字，是直到1984年(民國七十三年)，才正式命名為金得春捲。
金得春捲內包覆著鮮蝦、滷豬肉、皇帝豆、蛋皮、等豪華配料，再搭上基本款高麗菜、滷豆干、花生糖粉、香菜蒜泥末，最後用手工春捲皮將這些滋味包覆其中，成為許多人心中無法忘懷的美味。
金得春捲臉書日前也公告，清明連假4/1（六）、4/2（日）會正常營業，時間早上7:30～下午4:30，但如果食材用完會提早收攤，每人限購30捲。而4/3～4/5則會連休三天，提醒遠道而來的客人別撲空了。