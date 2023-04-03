6成長新冠患者肌肉無力　醫詳解增肌黃金法則

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亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道解釋，感染新冠肺炎期間，免疫風暴衝擊患者全身，引起強烈的發炎反應，導致生成肌肉的效率變差，免疫系統也為了生成更多免疫細胞與病毒抗衡，需要大量能量，可能導致肌肉中的蛋白質被分解，患者的肌肉健康恐在短期與長期間持續受影響，肌少症問題可能提前來到。
「千萬別以為自己還年輕就不會有肌肉流失問題！」陳志道提醒，肌肉流失速度比想像中更快，居家隔離的短短幾天內，就有可能因為長時間躺在床上、食欲不佳、營養補充不足等問題，造成肌肉快速流失。
陳志道更指出，國外研究發現，新冠重症者僅10天，其肌肉流失量可能為正常老化10年的2倍以上，肌肉不僅能維持生活自理能力，也能活化免疫細胞，是維持生活品質與免疫力的關鍵之一，他更強調，肌肉流失後，「打不開罐頭，你要吃麵筋都吃不到」。
陳志道進一步解釋，民眾會先感受到握力、行走能力、體力下滑，倘若不積極改善，民眾可能陷入「運動量下降、肌肉流失加劇、自理能力下降」的惡性循環，未來恐因平衡感變差而摔倒骨折，一旦開始臥床，照護的時間與經濟成本更是大幅提升，此外，肌肉也是儲存生成免疫細胞原料與刺激其生成的重要組織，只要肌肉量減少10%，就會導致免疫力下降、病菌感染增加，若肌肉流失40%，更會導致死亡風險提升 。
提及改善肌肉流失的關鍵，亞東紀念醫院家庭醫學科主治醫師陳家宏提醒，多數人對增肌的直觀反應是多運動即可，但事實上，若沒有攝取足夠的熱量、好吸收蛋白質、多元維生素礦物質，那增肌的成效只會事倍功半。因為運動可以刺激肌肉的生成，但若是沒有足夠的能量與原料，運動再多增肌的效果都有限。
陳家宏醫師建議，若想要改善肌肉流失問題，除了維持每日每公斤攝取30大卡的熱量以外，也建議將蛋白質攝取量提升到最少1.1公克。因此，以70公斤成人標準，每日應攝取2100大卡，並將蛋白質提高至最少77公克，但仍要視個人活動量、工作性質衡量進食，也要以少油、少鹽、避免油炸為烹調原則。