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清明節潤餅藏熱量炸彈！餅皮肥肉都還好　這食材吃完爆肥

▲ 清明節吃潤餅是重要的傳統習俗，不過期也內含對健康有威脅的熱量炸彈，食用上需特別小心。（圖／NOWnews資料照）
▲ 清明節吃潤餅是重要的傳統習俗，不過期也內含對健康有威脅的熱量炸彈，食用上需特別小心。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩/綜合報導

清明節吃潤餅是流傳已久的時俗，各式食材用餅皮包起，吃完總是飽足感充足，不過國健署提醒，南北潤餅一份熱量約300至500大卡，以60公斤成人為例，要慢跑約2小時才能消耗，尤其內含的花生粉常混入不少砂糖，一旦攝取過量的精製糖，容易造成肥胖、代謝異常等情況，提醒民眾，潤餅在選擇食材到食用都有相當多健康撇步，民眾需多加留意。

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在潤餅的食用上，營養師楊斯涵提醒，若本身患有糖尿病、腎臟病和高血脂，需適量攝取花生粉，糖尿病患者配料中可多挑選新鮮青菜，減少皇帝豆、油麵等澱粉類食材，花生粉不加糖也可減少糖攝取避免增加糖量，腎臟病患者可將青菜燙過後油炒，能降低鉀攝取量、增加熱量，高血脂患者則可在潤餅中多包入新鮮青菜，並以蛋皮取代蛋酥，里肌肉取代五花肉。

▲潤餅該怎麼包最有精華？饕客一面倒抖出1神物。（示意圖／翻攝臉書爆廢公社）
▲潤餅對許多疾病患者而言食用時需特別小心，尤其花生粉糖量非常高。（示意圖／翻攝臉書爆廢公社）
國健署社區健康組則表示，清明節若想吃潤餅，民眾可自行在家中製作，只要把握5個原則，就能安心健康吃。

🟡餅皮優先選高纖
傳統潤餅皮通常用中、高筋麵粉、鹽和水製成，上述街屬於精製澱粉，建議選擇富含纖維的全麥、紫山藥或南瓜口味，潤餅皮及內餡包常見的油麵皆屬於主食類，應取代當餐的主食，以避免攝取過多的熱量。

🟡多吃新鮮五彩蔬
蔬菜含有豐富的維生素、礦物質、植化素及膳食纖維。建議潤餅中多添加新鮮、顏色多樣的蔬菜，如紫高麗菜、韭菜、紅蘿蔔、甜椒、苜蓿芽、小豆苗、香菇絲等，可以延緩血糖上升，幫助維持腸道健康，同時也能增加飽足感。

🟡烹調少油聰明吃
潤餅內餡應選擇油脂含量較低的豆干絲、蛋皮、雞肉或瘦肉絲等豆魚蛋肉類配料，取代飽和脂肪含量高的五花肉、香腸等，並多以汆燙、水煮、低溫烘烤等烹調方式，以避免攝取過多油脂及熱量，減少身體負擔。

🟡精製糖減少用量
潤餅會加入花生糖粉，花生糖粉中常混入不少砂糖，攝取過量的精製糖容易造成肥胖、代謝異常、齲齒及情緒不穩等問題，對於需要控制血糖的患者，食用時應更加注意。建議民眾減少花生糖粉的使用量，或以新鮮水果的甜味來取代花生糖粉，如：蘋果、香蕉、奇異果等，同時也能增加維生素C及膳食纖維的攝取。

🟡堅果種子要適量
花生富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、鎂等營養素，能為潤餅能帶來特殊的香氣及口感，不過花生也含有較高的熱量，提醒民眾避免攝取過多花生粉，建議每餐攝取1茶匙。如自行購買花生粉時，也要看清楚食品標示、保存期限，挑選外觀正常、包裝完整的產品，才能吃得更安心。

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