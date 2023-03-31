清明節潤餅藏熱量炸彈！餅皮肥肉都還好　這食材吃完爆肥

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國健署社區健康組則表示，清明節若想吃潤餅，民眾可自行在家中製作，只要把握5個原則，就能安心健康吃。
🟡餅皮優先選高纖
傳統潤餅皮通常用中、高筋麵粉、鹽和水製成，上述街屬於精製澱粉，建議選擇富含纖維的全麥、紫山藥或南瓜口味，潤餅皮及內餡包常見的油麵皆屬於主食類，應取代當餐的主食，以避免攝取過多的熱量。
🟡多吃新鮮五彩蔬
蔬菜含有豐富的維生素、礦物質、植化素及膳食纖維。建議潤餅中多添加新鮮、顏色多樣的蔬菜，如紫高麗菜、韭菜、紅蘿蔔、甜椒、苜蓿芽、小豆苗、香菇絲等，可以延緩血糖上升，幫助維持腸道健康，同時也能增加飽足感。
🟡烹調少油聰明吃
潤餅內餡應選擇油脂含量較低的豆干絲、蛋皮、雞肉或瘦肉絲等豆魚蛋肉類配料，取代飽和脂肪含量高的五花肉、香腸等，並多以汆燙、水煮、低溫烘烤等烹調方式，以避免攝取過多油脂及熱量，減少身體負擔。
🟡精製糖減少用量
潤餅會加入花生糖粉，花生糖粉中常混入不少砂糖，攝取過量的精製糖容易造成肥胖、代謝異常、齲齒及情緒不穩等問題，對於需要控制血糖的患者，食用時應更加注意。建議民眾減少花生糖粉的使用量，或以新鮮水果的甜味來取代花生糖粉，如：蘋果、香蕉、奇異果等，同時也能增加維生素C及膳食纖維的攝取。
🟡堅果種子要適量
花生富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、鎂等營養素，能為潤餅能帶來特殊的香氣及口感，不過花生也含有較高的熱量，提醒民眾避免攝取過多花生粉，建議每餐攝取1茶匙。如自行購買花生粉時，也要看清楚食品標示、保存期限，挑選外觀正常、包裝完整的產品，才能吃得更安心。