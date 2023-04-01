身體不適放假就沒事？專家曝恐罹「此病」　10警訊一次看

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1、胃食道逆流：胃脹、胃痛、火燒心
2、睡眠品質下降：失眠、半夜驚醒、太早醒
3、姿態性低血壓：蹲下再站起來時會頭暈目眩
4、喉嚨有異物感：壓迫感之外也不能吞口水
5、心悸、胸悶：胸口好像被堵住喘不過氣
6、某部位大量出汗：例如手腳出汗或頭部流汗
7、頭痛：不明原因導致緊縮性頭痛
8、腹瀉、便秘：肚子痛或是腸躁症
9、易焦慮、恐慌、緊張：作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調
10、眼乾、耳鳴：平常自律神經會控制眼睛及淚腺 另外幫助耳內血管正常收縮
平時自律神經會維持生理正常功能，交感神經負責警戒跟緊張，副交感神經負責放鬆，如果它們失衡就會造成各種身體不適感。也就是說壓力大會造成身體疲累失衡，建議平時也可以適時讓自己放鬆休息，那要避免自律神經失調該怎麼做呢？營養師也奉上「4多吃+4少碰」。
4多吃包含，一「維生素B群」，維持神經系統正常運作 避免憂鬱、焦慮，建議可以多吃各種食物的原型並均衡攝取像是全穀類、肉類、深色蔬菜；二「鈣質」，協助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等富含鈣質的食物。
三「維生素E」，缺乏易造成荷爾蒙失衡，易引發自律神經失調，建議可以補充蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等；四「喝夠水」，人體血液中有70％是水分組成 而身體會不斷排出水分，所以足夠的水分能幫助生理功能正常運作。
4少碰包含，一「酒精」，使水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動，再加上喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降；二「精製糖」，血糖起伏大會降低自律神經的穩定性，但如果真的想吃甜的，衛福部建議每日飲食中添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10% ，降至<5%會更好。
三「咖啡因」，過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響；「高鈉食物」，雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但過多可能造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。
高敏敏最後提醒，除了飲食之外正常的作息也很重要，建議保持良好睡眠習慣，可若自律神經失調症狀一直沒有改善，也要記得尋求醫療協助。
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