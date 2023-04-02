連假潮人秀Longchamp奢華露營 必逛台灣JACQUEMUS快閃店
▲連假就和Longchamp一起奢華露營；時髦精還必逛JACQUEMUS x ART HAUS快閃店，買爆BLACKPINK的Jennie也愛的包包。（圖／Longchamp提供）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-04-02 17:11:59
連假即將迎來好天氣，不少人選擇到戶外露營避開人潮，尤其現在嚮往一卡皮箱入住、
像住飯店一樣享受的體驗，搭配潮人穿戴的 Longchamp 2023春夏系列一起奢華露營，忙著放空耍Chill就能把美照拍個夠。不想跑太遠的時髦精，則必逛JACQUEMUS與ART HAUS攜手開設的期間限定快閃店，首度在台灣正式販售的天后愛牌，可是擄獲嘻哈天后Rihanna、蔡依林到韓團BLACKPINK成員Jennie都爆買，還直接把2023春夏LE RAPHIA秀場概念全搬來。
法國品牌Longchamp 2023奢華野營派對，剛世界巡迴至台灣最終站， 把夕陽海灘的美景搬進松菸倉庫裡，完整示範既時髦又慵懶的露營穿搭。創意總監 Sophie Delafontaine 從樹木、花朵和泥土中擷取設計靈感，在一系列鮮豔愉悅的服飾上，展現自由動感的活力，搭配渲染著繽紛色彩全新配件，坐躺在Fatboy x Longchamp聯名的創作充氣沙發 Glamping O上，絕對是眾人注目焦點。 ▲Longchamp 2023春夏系列，帶來輕鬆愉快的渡假風。（圖／Longchamp提供） 春夏服裝運用亞麻、棉料和絲綢等各式天然材料，形塑現代女性不受拘束的自由；活潑的條紋或格紋在優雅風格裡增添運動精神；鏤空設計的短版上衣或是不對稱剪裁的洋裝，巧妙透露女性自信魅力。 ▲Longchamp本季配件充滿華麗的遊牧精神。（圖／Longchamp提供）
Box-Trot話題包款以混紡棉質帆布結合小牛皮革，充滿別緻的波西米亞風格；經典褶疊包Le Pliage Xtra系列則推出露營度假風格的全新設計，像是結合小型旅行箱概念的肩揹包、精巧可愛的草編造型小包等。兼顧永續時尚打造的Re-Play系列，擁有融合帳篷造型的立體設計與可調節長度的揹帶，實搭兼具機能性；Épure系列及Filet系列則將搶眼的晚霞漸層，直接暈染在包款上隨身閃耀。
▲LE PLIAGE系列編織手提袋，將著名的戰馬處理成草編材質上的精美刺繡，帶來愜意氛圍，建議售價9,300元；桃粉色穆勒鞋，建議售價22,100元。（圖／Longchamp提供） 2023春夏，JACQUEMUS則首次在台灣，與ART HAUS攜手開設期間限定至5/15的快閃店，絕對引起時髦精尖叫必朝聖。身為紅遍全球的小眾品牌，JACQUEMUS可是賣到連一線精品都眼紅，更擄獲嘻哈天后Rihanna、蔡依林到韓團BLACKPINK成員Jennie都爆買，這次直接把2023春夏LE RAPHIA秀場概念全搬來。 ▲（圖中）BOX-TROT系列白蘭地酒色斜揹袋M，建議售價26,700元；（圖右）EPURE系列漸層色水桶袋，建議售價21,1900元。（圖／Longchamp提供）
JACQUEMUS在ART HAUS台北信義新天地A4旗艦店中，鋪滿米白色毛絨地毯與品牌經典的中性色調呼應，以薄紗與光線的交錯運用，在店上打造出浪漫的渡假氣息與Simon的夏日回憶。站在360旋轉底臺的人型模特兒，搭配品牌熱門配件展示牆，提供最完整豐富的全系列配件與男女服裝。
▲紅遍全球的JACQUEMUS，首次在台灣開出快閃店，全系列配件與男女服裝皆有販售。（圖／ART HAUS提供） 女裝展現品牌經典的不對稱剪裁、與充滿簡約設計的春夏單品，配件則主打本季Le Bambimou和Le Bisou兩款全新包款；也選入回歸手感工藝的編織水桶肩背包、拉菲草手提包、Logo鎖頭包及多款熱門經典Le Bambino肩背包。潮人們不用再親自飛出國或找代購，現在台灣就可以買到IG最燒的夯貨。 ▲極簡控必逛的JACQUEMUS，就在ART HAUS台北信義新天地A4旗艦店中。（圖／ART HAUS提供）
男裝選入多款變形蟲、春夏季節印花單品，以及休閒Logo運動套裝；配件則有Le Chiquito Homme迷你手提包、Le Porte Jacquemus掛脖式小皮件、Le Cuerda Horizontal斜背包、Le Seau Gros Grain水桶包與多款漁夫帽和棒球帽等款式，引進最代表JACQUEMUS男裝的渡假氣息。
▲由上至下：Le Grand Bambino (Brown) 斜背包，建議售價26,980元；Le Bisou Perle 肩下包 (Medium Brown)，建議售價17,980元。（圖／ART HAUS提供） ▲連男生也有服裝與多款配件可挑選。（圖／ART HAUS提供） ▲JACQUEMUS x ART HAUS 期間限定店，期間限定開逛至 5月15日。（圖／ART HAUS提供）