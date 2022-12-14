不畏寒流！劉品言、宋芸樺「春光外洩」 拒邀楊祐寧慶生
寒流來襲，氣溫跳崖式變冷，今（14）日法國品牌LONGCHAMP發表2023春夏系列，邀來《四纖女出遊記》雙女神劉品言、宋芸樺捎來春意，兩人不畏寒冷分別以巴黎明亮度假裝扮亮相，劉品言穿上一襲側腰挖空的亮橘色運動風針織洋裝，展現前凸後翹的性感曲線；宋芸樺瘦身有成、辣穿低胸碎花細肩帶洋裝，驚豔眾人。現場聊到日前參與楊謹華生日派對「喧賓奪主」得很盡興，好姊妹卻異口同聲表示慶生還是「先不要」邀請楊祐寧，因為他「都把別人生日當成自己的在慶祝」。
記者蕭涵云/台北報導
LONGCHAMP全新2023春夏系列，在春日暖陽下百花齊放，描繪輕鬆愉快的度假氛圍，更展現充滿活力的派對精神。劉品言穿上一襲側腰挖空的亮橘色運動風針織洋裝，展現前凸後翹的性感曲線，搭配Épure系列漸層色手提包及白色迷你斜揹袋，活潑跳色帶來活力。怕熱的言言直說，這就是她私下喜歡的裝扮，尤其更能展現積極運動訓練的線條。
而宋芸樺瘦身有成、辣穿低胸碎花細肩帶洋裝，難得以可愛的清新女神形象現身，卻有著令人無法忽視的好身材。她綁上麻花長髮辮、在脖頸間繫上彩繪Logo絲巾，並搭配糖果粉楔型鞋和同色系Box-Trot系列斜揹袋，飄逸更顯俏麗。兩人與楊謹華、夏于喬，曾為劉品言官方YouTube頻道錄製《四纖女出遊記》，拍攝好姊妹一起露營夜宿的趣事。
現場受訪聊起日前參與楊謹華45歲生日派對，人緣超好的壽星邀請眾多星友，並指定「喧賓奪主」的派對主題，讓眾人各個浮誇亮相，兩人也玩得超盡興。被問到現場誰最享受？劉品言與宋芸樺異口同聲表示，「當然是楊祐寧，他連女兒的生日，都玩得像幫自己慶生」；大家好奇兩人過生日是否也會邀請Yoyo？好姊妹再度展現默契直說「先不要」。
雖然國門開放後不少人都已抓緊時間飛到國外度假，不過劉品言和宋芸樺兩人工作滿檔，可能都要忙到農曆新年才有可能放假。踏入LONGCHAMP 2023春夏系列現場明亮慵懶的野營度假造景，又穿上浪漫出遊的服裝，令她們脫口直說好像已經身在巴黎。劉品言說，平時出國就很常購買LONGCHAMP旅行袋，因為輕便好裝的特性，總是在不小心衝動購物後，必須馬上入手來裝貨；大款托特包她習慣盡量挑選耐用的深色，所以隨身包款就可以盡量選擇鮮豔撞色。
難得以甜美形象示人的宋芸樺，則透露一眼就愛上黃色花朵刺繡的白色外套；除了身上新款糖果粉Box-Trot包款，也很喜歡劉品言身上Épure系列的白色斜揹小廢包。直說這季顏色眾多，很適合什麼顏色都來一咖，穿什麼色就能配什麼包。
LONGCHAMP全新2023春夏系列，洋溢著幸福歡樂的繽紛氣息，設計靈感源自奢華野營，將慵懶沙灘上各種耀眼色彩注入單品，亮黃、草綠、暖橘、桃紅等鮮豔顏色，共譜輕鬆愉快的度假氛圍。並以華麗慶典、及運動精神展現派對風格，描繪香檳泡泡的圓點、自迪斯可球延伸的圓形金屬鉚釘，成為服裝與配件上令人印象深刻的光點。最特別的是，今季呼應野營主題，LONGCHAMP還找來戶外懶骨頭充氣躺椅品牌FATBOY合作，推出聯名充氣扶手椅，鮮豔配色搭配LONGCHAMP標誌性Le Pliage收納口袋，預計明年2月上市。