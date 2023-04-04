當小三「月領15萬」！鋼琴女師突闖酒吧 狠砍人夫原因曝
台北市一名林姓鋼琴女教師，與一名人夫發展婚外情達12年，期間對方除每月給林女15萬生活費外，還購置房屋讓她居住，不料前年間，林女疑因不滿人夫另結新歡，遂持菜刀衝到酒吧砍人，所幸未刺中人夫要害，送醫搶救後順利康復，案經審理，法官考量被害人幫忙求情，依殺人未遂罪，判處有期徒刑2年、緩刑4年，期間付保護管束，全案可上訴。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2021年5月某日晚間，林女因不滿人夫與另名女子關係密切，遂持菜刀前往北市一處酒吧，眼見人夫與新歡互動親密，林女頓時怒火中燒，遂持菜刀猛刺人夫左胸、左肩，造成其受有穿刺傷、創傷性血胸、創傷性氣胸等傷勢，過程中林女還不斷咆哮 「我要殺了你」、「你去死」等語，所幸人夫緊急送醫後無生命危險，林女則被依殺人未遂罪遭起訴。
案件審理期間，林女向法官辯稱，事發當天自己喝了酒，所以情緒較平常激動，但絕對沒有想要殺人，只是希望能給對方教訓，畢竟人夫每月都會付生活費，若真的將他殺害，未來生活恐失依靠；至於受傷的人夫則是在出庭時，頻頻為林女求情，他向法官表示，林女十分單純、善良，過去10幾年從未見她有暴力行為，可能是因雙方感情生變，才會導致對方情緒受影響，希望法官、檢察官能給自新機會，讓她回到社會，語未也再次強調，自己完全不介意這件事。
法官考量林女犯案前喝酒、服用抗憂鬱藥物，導致控制行為能力降低，加上被害人不斷幫他求情，因此依殺人未遂罪輕判2年徒刑、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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