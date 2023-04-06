特殊教育法修法！專家籲增加經費、特教評鑑要修正

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全教產特教委員會主委李麗紅表示，自己擔任基層特教老師30年，看到身邊很多特教老師，因為政府支持系統不夠，紛紛轉任普教、過勞請長期病假等。並指出，法令遇到特教就特別看待，如普通教育能明訂班級人數，超過人數可增班，但特教只有集中式特教班有明訂班級人數，其他的資源班、巡迴輔導班卻無上限，且在只有一個資源班的狀況下，沒有特教組長，所有行政工作都落在特教老師身上，一班4、50個學生，比普通班學生還多，這些老師還要面對許多鑑定工作。
李麗紅建議比照普教，明定特教每種班級的師生比，保障特教生受教權；攸關國家特教政策形成的特諮會、鑑輔會組成及運作應公開透明；特教生人數年年升高，但行政院版修法草案，對於特教經費預算卻維持不變（中央政府不得低於當年度教育主管預算的4.5%、地方政府不得低於當年度教育主管預算5%），認為學生數增加、政府編制也增加，特教經費預算也應上修。
李麗紅表示，很多特教老師除了教學工作，還要兼任特殊生鑑定的心理評量工作，讓教師不堪負荷，建議「心評專職化」、設專責單位，讓教學與鑑定分流。另外，特教老師本來就會隨著公文核報特教業務成果，不需要再重複檢核，建議比照普教行政減量、停辦學務評鑑，同樣停辦特教評鑑，僅針對新成班或特教資料檢核不合格的學校，進行特教實地訪視。
全教產理事長林碩杰呼籲停辦特教評鑑，除非做到三不，不影響教學、不重覆評鑑項目、評鑑年份不連續；改善教師勞動條件，要做到三要，要特教組長、要專職新評人員、要特教助理。
全教總秘書長李雅菁說，去年3月針對普教、特教老師，進行特教法修法問卷調查，63.8%教師認為特教評鑑對教學不但沒幫助，還造成非常大困擾，23.2%則認為沒有幫助。她認為，現今普特學生融合比例高達95%，就不該特殊化特教評鑑，建議廢除該評鑑。
台灣特教工作專業人員協會秘書長金采蓁指出，現行法令規定，分散式資源班與巡迴輔導班的班級人數，依各級主管機關定之，缺乏全國統一制度，建議修法除降低集中式特教班師生比，中央也應訂定分散式資源班與巡迴輔導班的班級人數；特教經費應上修，中央不得低於6%、地方不得低於7%；國教署應明訂逐年普特融合計畫等。
金采蓁以新北市資源班教師一天工時為例，直接教學2.5小時、備課2.5小時、輔導學生1.5小時、普師溝通與家長溝通2小時、校內會議1小時、日常行政2小時、研習0.5小時，相加就12小時，還不包括心評、特教評鑑時期；即使能請公假進行心評工作，但無法保證代課教師品質，恐犧牲學生受教權，建議特教評鑑與學校、幼兒園評鑑週期併同辦理。
對於「心評專職化」意見，彰化師範大學特教系教授周台傑認為，課程教學前，教師應評量學生，將鑑定蒐集資料，轉換成課程教學，而非「為了鑑定而鑑定」，但各縣市經常讓教學又再重新評估，若整合可以減少教師工作；特教評鑑攸關特教推動情況，從最早2年一次，慢慢放寬到4年一次，且現行評鑑辦法多元，由各級政府視需要決定，有問題的部分應該是執行面、地方政府對法律不清楚，一直在重複評鑑，建議朝電子化、透過平常資料，了解學校推行狀況，評鑑做法確實可做修正。
台中教育大學特教系教授洪榮照則認為，很多心評鑑定工作，從初步篩選、入班觀察、教師合作等，樣樣都需要特教老師與普教老師共同合作辦理，很多鑑定資料是作為教學課程規劃重要參考，不該用專職化迴避責任，建議心評人員資格、培訓有統一標準，讓各界遵循、減低教師困擾。
另外，對於特教評鑑，洪榮照說，很多評鑑不做，若只靠校長績效評鑑、校務評鑑，試問有多少心力會放在特殊教育？他認為，應透過評鑑工作，讓學校行政運作支持特教、課程教學有更好前導性作法、了解學校與政府支持服務是否到位，若停辦特教評鑑，誰會重視、誰去檢視特教執行績效？另外，他也建議，特殊教育資源中心、特教輔導團及特教行政支持網絡法制化。
教育部次長林騰蛟回應，對於教育經費再增加、心評辦理專責單位、特教資源中心、輔導團任務編組法制化等，將參酌公聽會意見，檢視、調整後，循立院法制作業辦理。
對於特教評鑑的改善，林騰蛟說，「特殊教育法」修正草案第52條明定，特殊教育成效評鑑得與校務評鑑併同辦理，另評鑑項目應以法令規定及主管機關事先公布者為限；對於評鑑等第不佳之學校，提供必要協助。後續也會簡化評鑑指標、建置特殊教育相關資料庫，以提供評鑑訪視檢視，減少干擾學校教學。