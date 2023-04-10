雞肉、豬肉價格飆漲　藍黨團斥政府失能：事前無預警

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曾銘宗說，國民黨團質疑，到了8月份真的能紓解？現在雞肉、豬肉漲翻天，雞排、便當也跟著漲翻天，再加上缺蛋，蛋價也不斷飆漲，人民真的活不下去。蔡政府執政2016年到2022年，實質經常性薪資從39213元，增加到41357元，僅增加了2144元，平均每年增加306元，每年薪水僅增加2個便當錢。
曾銘宗痛批，行政院跨部會物價穩定小組的召集人是副院長鄭文燦，周周開會，但根本沒有解決問題，一般民眾認為，民進黨很會選舉，但不會執政。他呼籲民進黨，既然現在仍在執政，請拿出具體辦法實現「溫暖堅韌內閣」，不要口號治國、口水治國。
國民黨團書記長謝衣鳯指出，上週國內雞肉價格大幅上漲，去年底雞胸肉每斤70至80元，到了今年4月每斤高達80至90元；雞腿肉在去年底每斤80至90元，今年4月上漲每斤120至130元。換言之，2塊雞胸肉破200元，雞腿肉更是比雞胸肉貴20-30元。國人大都喜歡雞腿肉，漲幅比雞胸肉多10至20元，2塊雞腿肉將近250元左右。
謝衣鳯指出，清明連假期間，國產雞肉減產，供需失衡，雞肉價格漲不停，一般家庭主婦喜歡到傳統市場購買溫體雞肉，在嘉義最大傳統市場雞肉攤商價格，每斤破百元，較過去平均每斤50元翻倍漲。
謝衣鳯說，據農委會資料顯示，2020年1月發生新冠疫情，豬肉價格平均每斤59.7元；2021年1月開放萊豬之後，每斤上漲到76.2元；2023年1月以後，養豬成本最多的飼料費佔60%，因烏俄戰爭爆發，帶動黃豆、小麥、玉米價格飆漲，導致養豬成本大幅增加。統計到2022年11月與去年同期相比，全台養豬場下降5%（5991場），在養頭數下降2.8%（531.6萬頭）。
謝衣鳯進一步指出，在清明連假期間，毛豬每公斤批發價為99.03元，創下歷史新高，桃園、新竹等地市場單日交易價更飆破百元，豬肉商因不符成本，又不敢漲太多，乾脆放長假因應。
再從中央畜促產會的畜禽產品交易價格顯示，2023年第12周（3月19日至3月25日）毛豬交易頭數，比去年同期減少8.38%，共減少11536頭，交易價格比去年同期漲幅達20.82%。白肉雞部分，因有進口因素，漲幅為11.32%；本土土雞包括紅羽、黑羽漲幅都高達46.14%和31.73%。
謝衣鳯質疑蔡政府的農政單位，面對雞肉、豬肉價格飆、原物料成本大漲，難道都沒事前掌握，提早因應？做好市場供需市場平衡？這是蔡政府事前準備不足，才導致雞肉、豬肉不斷飆漲。
最後，謝衣鳯直言，現在是雞飛豬跳的現象，價格不斷飆漲，這要一般民眾要如何因應？國民黨團在去年蔡政府超徵稅額，要求還稅於民普發現金1萬元，但蔡政府僅願意發6,000元，面對今年是萬物齊漲、通膨大漲，甚至又漲健保部分負擔、水電也雙漲，民眾飽受生活壓力，這是情何以堪？