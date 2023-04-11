沈可婷撞死8少年獲釋！律師曝「台版結局」：不可能無罪

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這起車禍官司纏訟至今5年多，最初法院判決沈可婷無罪釋放，而當地檢方則提出2次上訴，沒想到在去年4月13日馬來西亞新山高等法院卻推翻先前判決，認為沈可婷「疏忽駕駛導致他人死亡」，判她6年刑期以及需要支付6000令吉（約41100元台幣）罰款。該宣判曝光後，8名死亡少年的家屬表示欣慰，並感謝法院作中正義判決，但卻引爆馬來西亞當地華裔公民不滿，認為官司翻盤的原因與種族有關連，且少年改裝飆車的行徑早已為當地民眾所詬病，紛紛提出聯署聲援。
直到今（11）日，官司再次出現轉折，拿督雷智雄博士在臉書上發文表示，沈可婷上訴案終於結束，而她也被判無罪當庭釋放。針對此案，林智群律師也在臉書上發文表示「這個是馬來西亞的案子，如果這種事情在台灣發生，會發生什麼事情？」隨後他也提出台灣版的結局「1.不可能判無罪。不管小屁孩幹什麼事情，反正車主一定是應注意能注意而未注意，未注意車前狀況，有1%過失就成立犯罪。2.小孩爸媽會出來開記者會，哭訴我們家小孩很乖的，只是喜歡騎快而已，車主撞死人就是有問題。3.媒體訪問小孩家，爸媽拿出小孩的畫畫，說這麼好的小孩竟然被撞死了。4.車主會被肉搜，然後社會性死亡。」
而貼文曝光後，隨即有不少感慨表示「台灣的應注意而未注意真的是...」、「我們家小孩很乖，都是被腳踏車帶壞的」、「最經典的是，你要注意別人的不注意、小心別人的不小心」；但也有大馬網友留言稱「身為一個馬來西亞人，我必須說一下，林律所說的以上四點，在這個案子確實都發生了。這個案件也打了很久，之前在高庭被定罪後，所有國人都很揪心，因為這牽涉到所有公路使用者的正當利益，所幸在這次的最終上訴中成功被推翻了」。