嚴立婷健身2個月體脂肪降5% 分享飲食習慣「蛋白質吃足60克」
藝人嚴立婷昨（15）日擔任「文森先生」進軍康是美實體門市的一日店長，愛美更注重健康的她，分享近來運動成果，透露從2月開始，維持一週健身2到3次，從體脂24%降到19%，身體輕盈許多，她提到，「現在還在努力，因為肌肉量還太低，不過體脂降這麼多，真的好有成就，目前除了加強重訓，也重新再從飲食著手。」分享自己目前要吃60克左右的蛋白質，「會靠喝蛋白飲、吃肉補充，期待之後能有效生成肌肉。」
記者侯家瑜/綜合報導
現場參與人潮踴躍，讓嚴立婷直呼感受到南部朋友們的熱情，「看到很多帶著小朋友前來的媽媽，瞬間讓我想到家裡那2個小朋友！」看到夫妻各抱著嬰兒一起來參與活動，她更對對方的先生笑說：「太太很辛苦，要好好對她！」提到高雄的美食，嚴立婷則分享：「今天從台北下來我其實特地買了提早到的班次，因為我很喜歡吃愛河附近一間很有名的豬腳拌麵，想說提早先來品嚐，久久吃一次覺得很幸福！」她更分享平時自己跟家人偶爾會到高雄旅遊，爸爸媽媽4、5個月才剛從高雄玩回來，也對愛河周遭附近許多新的景點感到驚豔。
嚴立婷分享前陣子才剛從泰國玩回來，途中也遇到許多粉絲，熱情和她聊天、拍照，她感嘆說道：「真的已經悶了3年了，很開心可以這樣脫下口罩，一切就像從前那樣的跟大家互動。」她也帶著小孩到處玩，除了去水上樂園，還跟猩猩、長頸鹿合照，她笑說：「印象最深刻的是我們去了一個室內遊戲場，玩攀岩、跳床，玩到我們都累了，但是小孩在裡面跳2個小時都不肯回家。」