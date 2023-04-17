全世界「最好喝湯品」是啥？日本拉麵超神霸榜 台灣2美食進前30
全世界有著不少獨特的飲食文化，各國人民也都會認為自家的食物是最美味的，這時就需要美食評鑑家做出客觀評價。近日美食指南《Taste Atlas》就專門針對食物「湯品」做出排名，其中前50名榜單上竟然有2種台灣美食。
記者潘毅/綜合報導
知名國際美食指南《Taste Atlas》(美食地圖)在本月14日公布「全世界最好的100種湯」排行，其中日本的「豚骨拉麵」湯獲得4.7的高分斬獲第一，此外波蘭的發酵黑麥麵糰湯、土耳其扁豆湯、印尼牛肉湯也都同樣奪得4.7的高分，攻佔榜單前列。
值得一提的是，除豚骨拉麵之外，各式口味拉麵湯的「綜合平均分數」就有4.6的極高分數，名列第7；醬油拉麵以4.6分位列第9名，味噌拉麵、鹽味拉麵皆獲得4.5分，而博多拉麵則獲得4.4分，雖是拉麵家族中最低的，但依然有36名，極度重視湯頭的日本拉麵幾乎霸佔了榜單。
此外，榜單上竟然也能看到台灣美食的蹤跡，台灣牛肉麵湯排在榜單上第18名、台式火鍋湯則在29名，兩者皆獲得4.5分，擠身榜單前30名，《Taste Atlas》專家也在網站上把牛肉麵評價為「台灣國菜」。