台灣吃牛排美味又實惠！日本人讚「CP值高」太羨慕 實際原因曝
台灣人愛吃牛，除了本地自產，也從美國、巴拉圭及澳洲等地大量進口。日本Youtuber「我是Mana」便帶著兩位弟弟嘗試台灣牛排店，大讚一份12盎司的牛排僅要價300元，卻可以將店內各式食物、甜品吃到飽，非常划算。對此，就有民眾疑惑為何台灣販賣的牛排價格能比較實惠，引起討論。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，說明自己看了「我是Mana」帶弟弟嘗試台灣牛排館的影片，內容是他們邊吃邊連聲稱讚，說明在日本吃牛排是件奢侈的事，平常很少會吃，但台灣牛排館一份12盎司僅要300元，還能盡情享用吃到飽服務，實是便宜。這讓原PO疑惑，台灣的平價牛排館都號稱使用原肉，若無做假，「那為什麼台灣的牛排可以賣這麼便宜？」
貼文發布引起熱議，眾人說明店家大量進貨本就可以壓低價格，「也沒到超怪吧，原肉大量進貨價格本來就可以壓很低」、「很多不好咬的部位都很便宜阿」、「你去Costco買切好的然後平均算價格8盎司也差不多一塊成本就200左右，牛排店如果直接跟肉商進貨可能可以壓更低一點」、「很多都是巴拉圭的」、「巴拉圭草飼牛價格比美牛低不少」、「廠商叫貨便宜阿，一公斤300多就有不錯的美牛」、「肉哪裡貴？你去美國買過嗎」。
而日本人之所以會特別認為台灣牛排館價格實惠，是因為日本牛肉嚴格分級，自然價格上會比較貴「台灣拿一堆非steak的部位當牛排在賣」、「是日韓對肉的規定很多，你台灣買的那些便宜肉，十之八九那邊根本不能賣吧」、「有些國外幾乎不吃的部位，國內會拿來當牛排或火鍋肉片」、「原肉有分等級啊，choice以上才貴」。