最狂員工餐廳！「切超厚」豪華生魚片丼飯315元：還撒滿鮭魚卵
為了這碗我要應徵！橘子集團的員工餐廳普橘島，素來有「最狂員餐」稱號，除了每日推出私廚料理、創意下午茶，還有許願池開放員工點餐。普橘島此次一圓眾人心願，推出「鮪旗鮭膽貝卵醋飯」，誠如其名擺滿6種高級海鮮食材，更定出佛心價315元，一開放線上訂餐就秒殺，比搶演唱會門票還困難。
記者黃韻文/綜合報導
「最狂員餐」普橘島滿足員工在許願池許下的心願，請來普橘日料師傅Neil製作，在正餐時段開賣「鮪旗鮭膽貝卵醋飯」，一口氣集結鮪魚、旗魚、鮭魚、海膽、干貝、鮭魚卵6種高檔食材，粒粒分明的醋飯份量超大碗，還蓋上滿滿海鮮，包括厚到不行的鮭魚、鮪魚生魚片，再倒上一大匙鮭魚卵，單碗售價315元，買到的員工幸運程度可說是媲美尾牙中獎。
而有「普橘吉祥物」之稱的歐哥，也當場進行殘酷大對決，直接與市售生魚片丼飯比一比。以外頭行情來說，一碗生魚片丼飯約450元，不過內容物是鮭魚1片、鮪魚1片且沒有干貝，而普橘島推出的豪華生魚片丼飯，多達5片超厚鮭魚、3片鮪魚、還有干貝及滿滿一匙鮭魚卵，單碗只賣315元，也難怪線上開放訂購立刻秒殺，現場排隊更是大排長龍。連搶到的員工都不滿足，直呼「我後悔沒有買三碗」。