飲料店老闆搞封殺！工讀生憂「自己成下一個」 眾笑曝業界現況
許多大學生都會趁著上課空檔找一份打工，貼補日常生活的花費，其中餐飲業、手搖店等排班時間相對彈性的職缺也成為首選。不過就有工讀生聽聞老闆過往封殺人的事蹟後，不禁開始擔憂「自己成下一位」，但詳細過程曝光，卻讓許多網友笑曝現況：想太多了。
記者潘毅/綜合報導
一位工讀生在論壇《Dcard上》擔憂地表示，目前自己在飲料店打工，但先前有另一名工讀曾經亂調亂做飲料，老闆直接開除對方，甚至還向其他工讀生表示「我靠一些關係封殺他了」，但原PO聽完則半信半疑。
直到近期，原PO內心也萌生離職念頭，甚至還想要檢舉店長未按照規定幫員工保健保，「但我對於他會封殺還是有點在意，想問問做飲料店真的有所謂的被封殺嗎？」
而貼文曝光後，立刻引出許多過來人回應「一些大公司都做不到封殺了，何況區區一間飲料店？」、「要能封殺也是大公司等級的了吧，人資互相交流之類的，還第一次聽說工讀生能被封殺」、「飲料店那麼多間，各有不同的體系，你認為一個店長能夠有多大的面子讓每間飲料店都認識他&聽他的話封殺一個小小工讀生」、「如果是連鎖的，因為偶爾會跟附近店借物料，所以可能會有一點交情但不多，大家都算競爭關係吧，還封殺勒，誰要聽他的」、「科技業或金融業就算了，畢竟圈子很小，飲料店是在開玩笑」、「現在服務業很難找人，有人要做開心都來不及了還搞封殺咧」。