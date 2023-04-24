企鵝妹徒步環台灣！第一天「狂走37公里」　鄉民全改觀：太佩服

獨／企鵝妹吃海鮮沒帶現金！台人狂Call神救援　老闆娘還原真相

▲今（24）日晚間，企鵝妹在宜蘭當地的一間海鮮餐廳用餐，更是出現驚奇劇情。（圖／企鵝妹twitch）
▲今（24）日晚間，企鵝妹在宜蘭當地的一間海鮮餐廳用餐，更是出現驚奇劇情。（圖／企鵝妹twitch）

記者潘毅/綜合報導

南韓知名實況主企鵝妹正在進行徒步環遊台灣之旅，從宜蘭出發後打算依序經過本島最東、最北、最西端之後，最後抵達墾丁的台灣最南端，而才剛出發兩天，她就感受到滿滿人情味。今（24）日晚間，企鵝妹在宜蘭當地的一間海鮮餐廳用餐，更是出現驚奇劇情，《NOWnews今日新聞》也致電訪問老闆娘黃秀梅還原當時狀況。

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企鵝妹今（24）日從頭城出發，打算走到大里車站，到了晚間19點多時，她已經走了17公里，抵達當地大溪漁港附近，隨後進入「大溪-秀梅現撈海鮮」餐廳。不過剛進入時，企鵝妹與店家語言不通，最後靠著聊天室網友們幫忙，讓企鵝妹先點了一道生魚片。

▲企鵝妹。（圖／企鵝妹twitch）
▲企鵝妹回到店家後拿出500元鈔票要付錢，但店家則堅持不收。（圖／企鵝妹twitch）
然而吃到一半時，企鵝妹驚覺店家只有現金付款，而她身上卻沒有現金，正當她開始思考要怎麼辦時，餐廳內的電話聲開始陸續響起，原來是許多台灣網友打電話給店家，向店家說明狀況。

隨後店家也表示要請企鵝妹吃這一頓，企鵝妹則不斷說謝謝，但心裡仍有點過意不去，還是決定到附近超商領現金，回到店家後拿出500元鈔票要付錢，但店家仍堅持不收。完整直播內容一出，各國觀眾也紛紛在聊天室，讚嘆台灣人情味十足，店家的Google地標更湧入大量5星評價。

對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給「大溪-秀梅現撈海鮮」餐廳，老闆娘黃秀梅也表示，其實企鵝妹到店的時間，他們正準備打烊，師傅也已經回家了，一些料理已無法提供，「因為她講外國語，我們聽不太懂」，原先也不知道她是網紅直播主。

▲老闆娘黃秀梅表示「現在是海底火山(藤壺)、甜蝦的季節，也歡迎大家前往品嘗。」（圖／翻攝「大溪-秀梅現撈海鮮」）
▲老闆娘黃秀梅表示「現在是海底火山(藤壺)、甜蝦的季節，也歡迎大家前往品嘗。」（圖／翻攝「大溪-秀梅現撈海鮮」）
老闆娘黃秀梅也表示，因為怕企鵝妹沒吃飽，當時除了她先點的生魚片之外，也附上一碗白飯，以及當季最美味的「海底火山」藤壺，最後還招待兩隻新鮮的甜蝦生吃。

而當企鵝妹表示自己忘記帶現金時，老闆娘黃秀梅也說，真的有很多網友打電話來，表示願意幫企鵝妹付款。不過店家已經決定要請企鵝妹吃這些餐點，老闆娘黃秀梅同時相當感謝網友們幫忙給5星好評：「現在是海底火山(藤壺)、甜蝦的季節，也歡迎大家前往品嚐。」


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