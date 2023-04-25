台灣人太熱情了！企鵝妹求「2件事」別再做：很危險、怕困擾
知名南韓實況主企鵝妹目前在台灣進行「徒步環台灣」之挑戰，23日出發後除了看到許多美麗風景之外，也體驗到台灣濃濃的人情味。不過昨（24）日晚間，卻出現了有些脫序的狀況，讓企鵝妹決定公告，希望別再有粉絲做「2件事」了：很危險又怕困擾。
記者潘毅/綜合報導
昨（24）晚企鵝妹到宜蘭大溪漁港吃飯，中途才想起身上台幣現金可能不夠，正當她開始思考要怎麼辦時，餐廳內的電話聲開始陸續響起，原來是許多台灣網友打電話給店家，向店家說明狀況。隨後店家也表示要請企鵝妹吃這一頓，企鵝妹則不斷說謝謝，但心裡仍過意不去，還是到附近超商領現金，回到店家拿出500元鈔票要付錢，但店家則堅持不收。完整直播內容一出，各國觀眾也紛紛在聊天室，讚嘆台灣人情味十足，店家的Google地標更湧入大量5星評價。
之後企鵝妹準備結束一天行程，走路前往宜蘭大里車站時，經過一段沒有路燈，又有許多大型貨車經過的路段時，突然遭到當地一位粉絲騎機車逆向攔下，表示希望能拍照、打視訊電話等，但由於語言不太通，兩人就在這路段待了好一段時間，企鵝妹隨後也在直播中表示「自己很歡迎粉絲來合照，但剛剛在那裡，是不對的時間、地點」。
今（25）日啟程後，企鵝妹也請管理員在聊天室協助公告，非常感激所有想要幫忙的人，也很高興能夠遇到很多友善的人，但有些話企鵝妹想跟大家說：
1、各位熱情的粉絲們！如果在路上遇到我想要打招呼或拍照的，請不要直接把車停在路上，這對你、我以及其他用路人都很危險！
2、我知道很多人想讓我在台灣有更好的體驗，但請不要打電話要求店家為我提供特別的招待或免費的餐點，因為我擔心造成店家的困擾。
目前企鵝妹徒步環台灣之旅進入第三天，她已經累積行走58.7公里，今（25）日要前往新北貢寮區的最東點「三貂角燈塔」，終點站則在福隆車站，預計路程為12.5公里。