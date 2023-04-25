企鵝妹開心爆表！五星級飯店驚喜招待下榻 粉絲讚：最好國民外交
南韓知名實況主企鵝妹徒步環遊台灣之旅進入第三天，雖然途中出現各式插曲，但最終仍然抵達目的地。今（25）日五星級的福容大飯店-福隆店更是驚喜招待企鵝妹下榻，吉祥物還超嗨的跑出來迎接，讓許多網友誇讚「最好的國民外交」。
記者潘毅/綜合報導
今（25）日企鵝妹進入第三天旅程，要從大里火車站走到福隆火車站，雖然途中曾出現一段驚魂小插曲，不過企鵝妹最終仍成功抵達目的地福隆站。
到了福隆站的一間超商時，企鵝妹身後突然有一隻吉祥物布偶現身，原來是福容大飯店福隆店的「沙沙」，而飯店人員也開口邀請企鵝妹在飯店中下榻，當時在直播聊天室的國內外網友掀起一陣騷動，企鵝妹則相當開心，經過考慮後也決定入住。
隨後企鵝妹在實況中開箱房間的設備，桌上還擺滿了點心讓她驚喜不已，她也表示十分喜歡這個又大又舒適的房間。因此飯店此舉獲得許多網友好評，紛紛在論壇上表示「最好的國民外交」、「企鵝妹看起來超開心」、「直播給百個國家網友看到了，這宣傳100分」。
福容大飯店福隆也在臉書上開心分享喜悅「休息，是為了走更長遠的路，讓我們歡迎韓國實況主企鵝妹來福隆玩」，同時也提到「福隆海水浴場即將在5/1開放下水」，讓之後有意前往民眾能安排好行程。