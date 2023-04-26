女星片場爆不合？朱芯儀演小三惹人厭 蔡淑臻被控霸凌氣到報警
女星邱琦雯個性直率，拍攝電視劇《美麗人生》傳出與王樂妍不合，因為遲到誤會，兩人在片場爆發全武行，還有言語上衝突，不過，火爆性格的邱琦雯並非首次發火，她曾在綜藝節目上爆料，2007年拍攝《意難忘》時被謝金燕排擠，請演員們吃巧克力故意獨漏她，將女星不合的傳聞赤裸裸搬到檯面上，讓觀眾都看到傻眼。
記者江芷稜/綜合報導
其實，演員們拍戲入戲過深，有時因定位相撞，或是競爭戲分，不合傳聞時有所聞，《犀利人妻》裡飾演令人憎恨第三者的朱芯儀，因為與其他演員年紀差距較大，共同話題少，當時也爆出被隋棠、蔡淑臻排擠，蔡淑臻在記者會上當面對朱開玩笑說「我們在說妳壞話」，被認為是霸凌鐵證，屢次被網友拿出來說嘴，蔡最後選擇到警局備案，希望謠言止於智者。隋棠也多次在臉書跟朱芯儀互動，破解兩人不和的傳聞。
莫允雯和閨密雷瑟琳則為了男人鬧翻，當時雷瑟琳想和前男友陳奕復合，尋求好友莫允雯幫忙，沒想到莫勸她分手，卻和陳奕拍攝《失去你的那一天》越走越近，傳出互有好感，讓雷瑟琳感到被背叛，被拍到哭得梨花帶淚的模樣，內心相當受傷，儘管莫允雯事後否認交往陳奕，但友誼的小船說翻就翻，閨密情已經「回不去了」。
趙又廷和周渝民則是合作《痞子英雄》爆不合，被看好穩拿金鐘影帝的周渝民（仔仔），意外爆冷輸給趙又廷，對方在頒獎台上飆淚謝兄弟，仔仔在台下表情五味雜陳，兩人因此產生心結，最後仔仔也婉拒拍攝電影版《痞子英雄》，並強調「是朋友就是朋友，不是朋友就不是朋友」，不想刻意做表面功夫。