王瞳昔爆「共浴馬俊麟」轟亂講話！邱琦雯對號入座：你敢做敢當嗎
八點檔女星邱琦雯今（26）日遭週刊踢爆與王樂妍不合，兩人甚至在《美麗人生》劇組起了嚴重肢體衝突，邱琦雯上前扯王樂妍衣領，甚至暗指「死破X」，還飆罵國罵解氣，稍早她更透過臉書首發聲：「我的處事原則一直都是人不犯我、我不犯人。你不打我頭，我不踩你尾！謝謝報導，謝謝大家。」據悉，個性直率的邱琦雯不喜歡被誤解，過去也曾與女星王瞳有過誤會，她當時更在臉書開轟：「我做人一向敢做敢當，你們敢做敢當嗎？被懷疑人格很不舒服，我有做的事我承認，沒做的事，不要懷疑栽贓我。」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，邱琦雯與王樂妍疑似因爲對時間認知不同，當時邱妝髮時間過長，影響拍攝進度，一旁等待的王便冷言揶揄幾句，豈料此話一傳到邱耳裡，讓邱理智線秒斷裂，直接在攝影棚暴走：「誰說我遲到？我忍妳很久了，別以為妳有靠山了不起！」甚至出手扯王衣領、暗酸「死破X」，「有人惹我，我超不爽，有個死破X搞小團體排擠我」，更忍不住飆罵國罵解氣。對此，《美麗人生》製作人郝孝祖也證實：「拍戲久了難免有情緒、發生誤會，邱也不是遲到，是後來弄妝髮拖到了拍攝時間，說開就沒事了。」
不合事情曝光後，邱琦雯驚人背景也被起底，事實上，她出身富裕之家，邱琦雯父親曾在高雄開餐廳，也是南部中藥材批發商，是「藥材千金」，更曾與民進黨立法院黨團總召柯建銘兒子柯韋任有過一段婚姻，不過兩人已於2014年離婚，成為柯建銘無緣媳婦。
性子剛烈的邱琦雯其實不是第一次與其他女星傳不合，2019年拍攝《大時代》時，王瞳被傳出與馬俊麟進入電視台淋浴間，「共浴」一事鬧得沸沸揚揚，王瞳表示自己知道是誰「亂放話」，還點名一位女演員，稱當下僅有她在場，對此，邱琦雯當時也對號入座，誤會王瞳口中「亂講話」的女星是在說自己，忍不住在臉書開轟：「入行這麼多年，拍了這麼多戲，我學會該有的工作態度與分寸 ，什麼事該做、什麼事不該說、不用誰教 、自己都懂。我性直不搞私下那套 ，我有做的事、我承認 ，我沒做的事、不要懷疑栽贓我。」
邱琦雯當時也暗酸：「別用一些方式暗諭引起他人對我誤會 ，我做人一向敢做敢當 ！你們敢做敢當嗎？」並在文末Hashtag「被懷疑人格很不舒服」、「暗諭（喻）個屁」、「你的以為或猜測都在質疑別人做人做事的道德」、「侵門踏戶」和「本來我對妳的印象很好」等重話；3天後她再批：「要怎麼演也無所謂、如果沒預算找其他演員，就請妳自己好好演」，雖無指名道姓，卻用了女字旁「妳」，被解讀針對王曈。當時邱的經紀人以「她的私事，她沒多說」回應，也不認為在說王瞳。至於王瞳經紀人當時認為王瞳受訪時並沒有指名，因此表示：「到底是誰在挑撥離間？好無聊，把這種屁事放大到如此地步。」