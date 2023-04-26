今日廣場》林智育／公證人「公證遺囑」程序不可少

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有人會問，為何遺囑經公證人公證，為何張榮發沒辦理公證遺囑，而辦理密封遺囑？依據民法第1189條，遺囑的方式有自書遺囑、代筆遺囑、公證遺囑、密封遺囑及口述遺囑五種。所謂密封遺囑，是遺囑人在遺囑上簽名後，將其密封，於封縫處簽名，指定二人以上之見證人，向公證人提出，陳述其為自己之遺囑，如非本人自寫，並陳述繕寫人之姓名、住所，由公證人於封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述，與遺囑人及見證人同行簽名（參見民法第1192條第1項的規定）；所謂公證遺囑，是遺囑人指定二人以上之見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名的遺囑（參見民法第1191條第1項規定）。倘若當事人不想揭露自己有哪些遺產，以及遺產由何人繼承，給公證人知悉的時候，當事人就會選擇密封遺囑的方式處理遺產的分配問題。所以不是有公證人公證過的遺囑就是公證遺囑。這個部分是遺囑人的選擇權，公證人通常會尊重遺囑人的意願，不會強迫遺囑人必須揭露遺產的分配方式。
遺囑是要式的法律行為，一定要依據法律規定的方式做成，否則會發生無效的結果。一般來說，公證人是專業人士，在處理遺囑案件時，會特別小心，都會遵守法律規定而辦理。遺囑人請求公證人辦理密封遺囑公證，公證人一定會詢問遺囑人，遺囑內容是親自書寫，還是第三人代為書寫，如果是第三人書寫，這個第三人是誰，公證人會將遺囑人的回答記載在密封遺囑及公證書上，公證人記明密封遺囑提出的時間，並由遺囑人、見證人及公證人在密封遺囑上同行簽名。公證人只要踐行這樣的程序，密封遺囑效力就沒有問題。
遺囑經過公證人公證，為何還會有訴訟發生？只要原因是公證只是程序，遺囑有無效力，主要是看有無依據法律規定之要式作為判斷標準。並非遺囑經過公證，就必然保證全面遵守法律要式規定，為了保障人民憲法上訴訟的權利，當然會有訴訟的發生。只是遺囑經公證後，要推翻在法院實務上並不容易。然而，正因為遺囑的分配倘若不如繼承人的心意時，就會發生爭訟，公證人時常要去法院作證，會造成公證人辦理公證業務的困擾，因此，願意辦理遺囑公證業務的公證人並不多。
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