維多麗亞酒店迎35歲新廚！以台灣咖啡、新竹水潤餅做粵菜

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他的菜品以老派粵菜廚功為本，卻又能大膽玩味、強調對比口感，並以立體、不對稱的擺盤創造視覺新鮮感，同時結合不同菜系。像是發想自新加坡名菜咖啡排骨的「摩登復古小炒骨」，炸好的三角腩，拌有咖啡濃縮液、咖啡梅、咖啡醋等，還添加了屏東萬巒可可含量80%的巧克力，讓咖啡排骨升級為「摩卡」風味，香氣與滋味都更上層樓。「脆米吮指田雞腿」中的脆米，選用花蓮產的醜美人(高雄139號)蒸熟、風乾、油炸而成，搭配酸甜細嫩的田雞腿除了脆感還帶淡淡米香，整體滋味完全沒有違和感。
至於「紅油咖哩青蟹」，來自新加坡辣炒蟹的作法，通常會搭有麵包一同上桌，但吳宇軒特別選擇新竹老家素有平安餅之稱的水潤餅，來供來賓沾食醬汁，讓台灣人在品嘗時格外有股親切感。
日勝生加賀屋針對母親節檔期即日起至5/14推出「嬌寵媽咪無極限非日常體驗住房專案」一泊一食，特別規劃3人入住園景雅緻房，平日只要13,000元，可享天翔廳季節早膳3客，下午13:00即可提早入住獨享白磺泉美人湯，每房加送C'EST VRAI莎菲亞玫瑰水潤保濕面膜、膠原保濕活膚面膜和 Aqua Everyday玫瑰美顏水、獨享花浴衣體驗。
飯店內的天翔廳現正推出推出春季料理，以「朧」命名，料理長林田昌人嚴選日本進口生鮮食材，結合台灣在地食材呈現，以道地日式烹調手法及多道工序留下食材原味，透過現代料理技法表現新穎都會感，量身打造五件式會席套餐，包含「油封鴨胸、酒蒸鮑魚、味增過貓、春彩壽司、山椒穴子」共5道菜品，其中的「和牛菜脯風味鍋」頗有食趣，將老菜脯、菜脯、新鮮蘿蔔，三種不同階段的蘿蔔與日式湯底交融，展現日台風味，搭配日本A4黑毛和牛與當季時蔬，烹煮後由清淡到香醇湯頭，豐富層次讓味蕾有不同的驚喜與享受。