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寬心園母親節蔬食套餐 滿足視覺、味覺與健康三重享受

▲今年寬心園推母親節蔬食套餐，品質升級， 滿足視覺、味覺與健康三重享受。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.28)
▲今年寬心園推母親節蔬食套餐，品質升級， 滿足視覺、味覺與健康三重享受。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.28)

記者金武鳯/台中報導

追求健康飲食蔚為風潮，台灣吃健康蔬食人口逐年增加。知名精緻蔬食連鎖品牌「寬心園」，搶在母親節檔期，不僅端出養生概念的母親節限定套餐，也一併推出全新春夏菜單，包括冰藻纖蔬麵、薑燒豆香煲等四道新菜色，全以新鮮、健康食材為主，無添加素料，滿足蔬食族對健康美食的追求。

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母親節邀媽咪吃大餐，已是表達孝心方式之一。只是，吃慣大魚大肉，寬心園推出的養生蔬食套餐，兼顧視覺、味覺及健康，在養生概念抬頭之際，特別受歡迎，以致距離母親節尚有半個月，訂單超滿。為提供最佳用餐品質，5月12日至14日，一連三天的母親節檔期，全館僅售母親節限定套餐，且用餐時段分為午餐和晚餐，每個時段有兩個入店用餐時間，午餐 11:30—13:00、 12:30—14:00，晚餐17:30—19:00 和 18:30—20:00，消費者可以根據自己的行程，提前預定用餐時間。

▲ 蔬食連鎖品牌寬心園，推出母親節蔬食套餐，滿足視覺、味覺與健康三重享受。（圖／業者提供）
▲ 蔬食連鎖品牌寬心園，推出母親節蔬食套餐，滿足視覺、味覺與健康三重享受。（圖／業者提供）
寬心園端出的母親節套餐，精緻美味，包括手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、寬心款待燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕等。食材全面升級，搭配精力蔬果汁及米製甜品，襯托精緻擺盤，賞心悅目，對健康沒負擔。今年母親節不妨讓媽媽換新口味，品嚐不一樣的母親節大餐。

精緻蔬食領導品牌寬心園，不僅訴求精緻、美味及健康，口味更不斷求新求變。今年趁著母親節檔期，推出一系列春夏新菜，包括「薑燒豆香煲」和「塔香菇菇脆」等春季新菜，以及「什錦飄香砂鍋煲」和「冰藻纖蔬麵」等夏季新菜，為食客們帶來全新的季節美食體驗。

▲ 寬心園推母親節蔬食套餐外，也同步推出四道春夏新菜色，圖為 「冰藻纖蔬麵」，口感清爽怡人。（圖／業者提供）
▲ 寬心園推母親節蔬食套餐外，也同步推出四道春夏新菜色，圖為 「冰藻纖蔬麵」，口感清爽怡人。（圖／業者提供）
其中，「薑燒豆香煲」以新鮮洋菇、手工豆皮、鮮蔬為主，經過麻油薑泥調味熬煮，入口散發濃郁香氣。「塔香菇菇脆」由杏鮑菇手工製成脆脆口感，搭配豐盛季節時蔬，起鍋前加入九層塔快炒，香味四溢，一嚐便愛上它。

夏季新菜中的「什錦飄香砂鍋煲」，以高蛋白的豆包加入蔬菜手工製作素魚，再以白菜、綜合菇、蔬菜為基底熬煮湯頭，夏日品嚐清爽可口。「冰藻纖蔬麵」則以義大利天使細麵代替傳統黃麵，搭配清爽的冰藻、脆甜小黃瓜和蕃茄，以及用橄欖油清炒的銀芽鮮菇，淋上紫蘇梅醬汁，甜中帶酸，清爽怡人。

四道新上市新菜，以套餐方式供應，包括主餐附養生四寶飯、精力蔬果汁、和風蔬菜沙拉、原盅精緻燉湯、季節水果和養顏甜品，一份套餐能吃到50種蔬果，滿足消費者對健康美食的追求。


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