寬心園母親節蔬食套餐 滿足視覺、味覺與健康三重享受

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寬心園端出的母親節套餐，精緻美味，包括手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、寬心款待燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕等。食材全面升級，搭配精力蔬果汁及米製甜品，襯托精緻擺盤，賞心悅目，對健康沒負擔。今年母親節不妨讓媽媽換新口味，品嚐不一樣的母親節大餐。
精緻蔬食領導品牌寬心園，不僅訴求精緻、美味及健康，口味更不斷求新求變。今年趁著母親節檔期，推出一系列春夏新菜，包括「薑燒豆香煲」和「塔香菇菇脆」等春季新菜，以及「什錦飄香砂鍋煲」和「冰藻纖蔬麵」等夏季新菜，為食客們帶來全新的季節美食體驗。
其中，「薑燒豆香煲」以新鮮洋菇、手工豆皮、鮮蔬為主，經過麻油薑泥調味熬煮，入口散發濃郁香氣。「塔香菇菇脆」由杏鮑菇手工製成脆脆口感，搭配豐盛季節時蔬，起鍋前加入九層塔快炒，香味四溢，一嚐便愛上它。
夏季新菜中的「什錦飄香砂鍋煲」，以高蛋白的豆包加入蔬菜手工製作素魚，再以白菜、綜合菇、蔬菜為基底熬煮湯頭，夏日品嚐清爽可口。「冰藻纖蔬麵」則以義大利天使細麵代替傳統黃麵，搭配清爽的冰藻、脆甜小黃瓜和蕃茄，以及用橄欖油清炒的銀芽鮮菇，淋上紫蘇梅醬汁，甜中帶酸，清爽怡人。
四道新上市新菜，以套餐方式供應，包括主餐附養生四寶飯、精力蔬果汁、和風蔬菜沙拉、原盅精緻燉湯、季節水果和養顏甜品，一份套餐能吃到50種蔬果，滿足消費者對健康美食的追求。