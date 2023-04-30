許光漢爽被IU翻牌！百想「只PO與他合照」 粉絲瘋朝聖：台灣之光
南韓影劇盛典第59屆《百想藝術大賞》於28日登場，台灣男神許光漢受邀擔任頒獎人，成為首位登上南韓三大典禮的台灣演員，除了和《模範計程車》男主角李帝勳一同頒獎，還不忘把握與女神IU（李知恩）合照的機會，臉上燦爛笑容也被網友虧是「追星成功」。29日IU在IG曬出典禮當晚的美照，許光漢更成為唯一登上IU IG版面的藝人，立刻掀起轟動，網友們也紛紛留言：「光漢太神了，台灣之光」、「許光漢，台灣最成功的男人。」
記者郭佩蓉/綜合報導
許光漢昨日在IG發文，表示：「謝謝百想。很榮幸能跟帝勳歐巴一起頒獎，謝謝如此溫柔的對待。接下來…是我的百想日記。」接著曬出與李帝勳、金鐘國、盧允瑞和IU的合照。此外，他甚至是唯一出現在IU的IG貼文內的藝人，從貼文中可以看到，在IU PO出的10張照片中，有9張是IU個人獨照，最後一張便是與許光漢的合照，就像被偶像「翻牌」一樣。
夢幻合影曝光後，網友們也紛紛留言：「光漢太神了，台灣之光」、「許光漢是我老大」、「許光漢，台灣最成功的男人」、「許光漢追星成功」、「恭喜許光漢追星成功，期待可以和IU合作一部劇」、「許光漢、IU夢幻聯動」、「阿娘唯！那麼多人合照，只有我們光漢哥入選喔」、「哥你上知恩版面了！好羨慕」、「太猛，唯一一個欸」、「許光漢上輩子是不是拯救過地球啊，賺爛了。」