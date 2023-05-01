出社會就不愛吃到飽buffet？她曝「殘酷原因」爆共鳴　廚師也認同

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原PO還繼續說「現在已清楚自己的食量，吃不了這麽多，對吃到飽餐廳，不會有太大的興趣了，倒不如到食材好一點、服務好一點的餐廳，享受好吃東西與服務，也不一定比較貴，現在除非有人請客吃到飽，就偶爾吃一下，不然不會主動去了」。
「殘酷原因」曝光之後，許多人表示認同「大學後就不喜歡吃到飽了，都吃到很痛苦」、「大學的時候超愛吃到飽也很會吃，25歲那次意識到自己無法再吃吃到飽，就沒去過了」、「我也是25歲，就突然就意識到，我再也不是大學時期可以從頭吃到尾的人」，一位廚師網友也表示「本身是廚師，大概也是畢業兩三年後不愛，一來食量沒那麼大，二來做吃的以後嘴巴變很挑，如果要花錢吃大餐，反而會比較想去單點式的餐廳吃，肯定比吃到飽好吃多了」。
但也有另一派人則有不同想法，因為他們出社會後一樣愛buffet，只是吃法做出了改變「我反而更喜歡吃到飽，可能因為我就是很喜歡什麼都吃一口，但是又吃不多的人，以前吃到飽都是吃到撐吃到划算，但現在有了一定經濟能力後，單純就是吃開心而已」、「我爸媽50了還是喜歡吃吃到飽耶，選擇多、每樣都可以來一口悠悠哉哉的吃，就也不一定每次都要吃很撐啊」、「26歲路過，很愛旭集，而吃到飽對我來說不是吃到飽，是很多選擇可以吃」。