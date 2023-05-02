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一直瘦不下來？醫：「生理時鐘」是關鍵　先穩定晝夜節律

▲一直瘦不下來，醫師建議可以先培養穩定的「晝夜節律」是關鍵。(圖／聯安診所提供)
▲一直瘦不下來，醫師建議可以先培養穩定的「晝夜節律」是關鍵。(圖／聯安診所提供)

記者周淑萍/綜合報導

根據台灣 2017-2020 年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，台灣 18歲以上成人過重及肥胖盛行率攀升至 50.3%，肥胖不僅是慢性疾病，台灣十大死因中有多達八項與肥胖相關。體重的管理不僅與外在好看與否有關，對於身體的危害影響更甚！但有些人怎麼減就是越減越肥，聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑醫師指出，除了控制飲食和多運動外，培養穩定的「晝夜節律(生理時鐘)」更是關鍵！

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如果有兩個人吃的食物份量、活動量也相同，唯一差別只有晝夜節律（又稱生理時鐘）正常與否，結果，晝夜節律「不穩定」者會比較容易發胖。

蘇聖傑醫師解釋，晝夜節律受陽光影響，比如體溫、自律神經、消化系統、肌肉等，都會隨著晝夜節律的調節而有不同變化。舉例來說，凌晨4:30血壓最低、早上10點警覺性最高等生理表現，都是晝夜節律的展現。從精神、體力、心血管到腸胃功能，各種身體機能與表現都受到晝夜節律的影響，肥胖自然也不例外。

「晚上吃飯比早上更容易胖」這句話正是反應了晝夜節律與肥胖的關係。進一步解釋的話，當胰臟遇到血糖時會叫肌肉、肝臟、脂肪把醣移走，這時候由於新陳代謝較好，脂肪也比較不會堆積；相反的，晝夜節律不佳或是因熬夜而違反晝夜節律時，如同員工協調性變得不好，所以即使胰臟有心想工作，但肌肉、肝臟與脂肪可能會認為現在不是他的上班時間，因此無法配合導致發胖。

▲「晚上吃飯比早上更容易胖」這句話正是反應了晝夜節律與肥胖的關係。（圖／聯安診所提供）
▲「晚上吃飯比早上更容易胖」這句話正是反應了晝夜節律與肥胖的關係。（圖／聯安診所提供）
蘇聖傑醫師提醒，若已經由飲食控制與運動來減重，但仍無法很好的控制體重者，或許可以試著審視自己晝夜節律的好壞。所謂晝夜節律的好壞，指的是節奏清楚的程度，如同音樂的強拍與弱拍，節律應該越清楚越好。

建立穩定節律可營造對比明顯的環境，如白天周圍要夠亮，晚上則要夠暗，也可以透過規律的進食時間來建立。如：固定在早上8點、中午12點、晚上6點吃飯，並且最晚8點過後不進食，讓身體能配合進食時間有預期地分泌胰島素，並且能明確分辨早上與晚上的分別。

蘇聖傑醫師強調，儘管由於環境、基因等差異造成每個人的晝夜節律並不相同，但是並不會有完全顛倒的狀況產生，因此在建立節奏的穩定性時，不要試圖違反身體的機能，要在合理的狀況下，找到最適合自己的節奏，陽光、飲食、運動其實都是校正時鐘的一種手段，透過這些手段能讓身體知道白天與晚上的分野，因此會有良好的新陳代謝、精神狀況，也比較能避免肥胖問題上身。

▲蘇聖傑醫師強調，儘管每個人的晝夜節律並不相同，但並不會有完全顛倒的狀況產生，擁有穩定的晝夜節律，較能避免肥胖問題。(圖／聯安診所提供)
▲蘇聖傑醫師強調，儘管每個人的晝夜節律並不相同，但並不會有完全顛倒的狀況產生，擁有穩定的晝夜節律，較能避免肥胖問題。(圖／聯安診所提供)

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