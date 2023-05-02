陳水扁衝總統府請願！批《洗錢防制》禁參選 總統府：轉交林佳龍
民進黨高雄市議員陳致中因為涉洗錢案，遭法院判刑1年定讞。為此，其父、前總統陳水扁今（2）日特地北上，下午3時許陳水扁現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交請願書，他強調《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，而非防制參選，今天有人誤用稱「觸犯該法今後一律不得參選」，痛批是「違憲中的違憲」。而總統府發言人林聿禪表示，接收請願書後，第一時間交給總統府秘書長林佳龍。
記者孫唯容／綜合報導
立院4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容，朝野立委未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商，若未來修法通過，陳致中將終於無法再參選。
陳水扁今天下午前往立院陳情，並表示自己來這輩子第一次的請願權。陳水扁指出，《洗錢防制法》是2005年立法院三讀通過法案，在自己任內通過。他強調，當初立法的初衷是為了「防制洗錢不是防制參選」，卻有人誤用觸犯《洗錢防制法》不得參選，認為是完全誤會當初立法宗旨。
陳水扁說，自己是過來人，有必要跟總統蔡英文做補充報告，此外美國的《洗錢防制法》完全是針對國安、反恐，重點放在集團組織犯罪或是國際販毒，絕對不是涵蓋所有洗錢。
對此，
表示，陳水扁於今日下午送請願書予總統府，而總統府由公共事務室高遵主任接受請願書，並於接受請願書後，第一時間交給總統府秘書長林佳龍。
林聿禪表示，陳水扁所關切的相關法案已在立法院審查，總統府尊重立法院的議事與討論；而關於司法個案，總統府向來的立場是尊重司法，不評論也不涉入司法個案。