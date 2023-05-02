13人吃海鮮「整桌結帳4萬1」！客曝價目求大眾評理 餐廳回應曝光
台灣四面環海，海產富饒，許多老饕也願意到餐廳，品嘗新鮮的海產的滋味。不過就有民眾表示，一家13口人前往台中知名的「梅子餐廳」用餐，結果結帳時被收取4萬1的驚人價格，忍不住發出價目表請各路網友評理。針對爭議延燒，店家也做出回應了。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文提到「13個大人去用餐，挑了一家海鮮餐廳，點餐時沒多問價格，點完這些菜的時候，原本猜最多25000應該很夠了，結果含服務費總共來到41239元」。
原PO一行人當下直接買單，但事後感受卻有點差，開始審視價目表上有疑慮的價格，包含2隻龍蝦6000元、乾煎魚是2430元、清蒸魚3740元、清蒸3隻沙公和1隻沙母的價格為9510元，最後則是服務費3千元，「不知道是不是現在物價真的漲這樣，想詢問一下大家，是我們太淺見了嗎？」
貼文曝光後，隨即引爆話題，不少網友驚呼「一個人大約3000，真的有點驚人」、「海鮮餐廳不問價格？擺明告訴人家你們很好敲啊」、「價格有點可怕」。
據《ETtoday新聞雲》報導指出，「梅子餐廳」業者對於本起事件感到無奈，餐廳從爸媽手上傳承，至今已有30年歷史，未來還想繼續經營30年，絕不可能因為不認識的客人算昂貴價錢，且海鮮都是自家漁船在澎湖捕撈，每天機場直送，雖然對此次事件有些無奈，但未來仍會用心經營，做好每道菜。