李心潔27歲當繼母　老公出軌選擇放下：人生只能選一條喜歡的路走

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2014年老公彭順被拍到與藝人李悅彤接吻畫面，結婚4年就面臨婚姻危機，但李心潔卻選擇了相信，和彭順共同發聲，「12年的感情不是三言兩語可以說清楚的。我們終於慢慢學習到婚姻並非只是王子和公主的結合，然後一輩子無憂無慮的幸福。我們坐下來面對對與錯、快樂和痛苦、過去和未來…。是的，目前一定很難過，難過是因為有愛，如果沒有愛或許就容易處理了。」李心潔認為因為有愛，才會難過，只有懂得面對和放下，才能與自己和解，學會成長，找到未來的道路。時隔多年，談起自己的選擇，她表示「剛面對挫折，智慧不夠的時候，會很迷失，應不應該堅持，而且很低落、很低潮都會有。但人生只能選一條喜歡的路走！」
李心潔27歲嫁給彭順時就有個2歲多的繼女，她曾分享過第一天見到繼女的場景，「我們一起出去旅行3天，那3天她都沒有叫我，有一天我走去海邊，她就在我背後，輕輕叫我『媽媽』，我就回頭問她是不是比較喜歡叫我媽媽，好啊就叫我媽媽吧！」當時，李心潔處於事業高峰，因為女兒喊了一句「媽媽」而放下工作，更為了女兒，從香港搬回馬來西亞。「因為我不是她親生的媽媽，所以我需要更多的時間跟她相處，為她建立這份別於一般母女之間的的愛，給她更多的安全感，我當時真的是放下很多工作，專心陪伴她。」
2016年李心潔生下一對雙胞胎兒子，一家五口一起生活幸福美滿，從27歲當媽媽到現在40歲生下雙胞胎兒子，李心潔直言，年輕時當媽的個性還是很急躁，希望女兒什麼事情都做到最好，直到後來，才發現「身教」更重要。李心潔透露：「我女兒8歲的時候跟我說『媽媽你是不是不快樂？如果你不快樂，那我也會不快樂。』當時就像是一棒讓我清醒了，於是我就重新思考什麼是真正的教育？也決定尋找方法，尋找內心的平靜和真正的快樂，和小孩的相處用多一些自在的心。」她坦言是孩子們讓她變得更完整，給自已很大的勇氣跟動力，成為更完整的人。