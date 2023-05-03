影后李心潔唱作俱佳成全能藝人 創慈善基金會為兒童奉獻
馬來西亞女星李心潔18歲就被張艾嘉發掘，到台灣出唱片、拍電影，著名作品包含《見鬼》、《救命》、《鬼域》及《深海尋人》。成名作《見鬼》使她連奪香港金像獎、金馬獎、香港金紫荊獎等多個最佳女主角獎項，有「鬼后」之稱。除了驚悚系列，近年來李心潔還有一部愛情電影《夕霧花園》令人印象深刻，其中一幕與阿部寬的情慾戲，她說：「那場是我當演員這麼多年以來，情緒身心最大突破的戲。我第一次體會到演到忘我的感覺，太投入，那個晚上用很長時間在平復自己的心情。」
記者薛羽彤/綜合報導
此外，李心潔還有歌手的身分，成名曲〈裙擺搖搖〉、〈愛錯〉、〈自由〉至今仍是KTV經典歌單。今年她以歌手身分回台灣發展，4月初站上「大港開唱」與美秀集團合作，而新專輯《盛開》已於4月推出，並宣告7 月 22 日於臺北流行音樂中心舉辦首次的個人售票專場演唱會，令粉絲相當期待。
除了演員和歌手身分，李心潔與好友許茹芸、梁詠琪、楊采妮共同成立「小黃花慈善基金」，幫助弱勢家庭兒童的教育環境，紀錄片《孩子，你好嗎？》於3月底上映，在兒童議題上奉獻不遺餘力，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演，執導提倡華德福教育的《山頂小屋》。其中一部短片《我的名字叫李心潔》也細膩記錄下她的生命故事與育兒經驗，為了推廣理念，李心潔邀來于子育合唱「小黃花慈善基金」主題曲〈小黃花〉，好久不見的李心潔，從歌曲到電影，近期在台灣能看到她滿滿的蹤跡。