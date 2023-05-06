豆腐放冰箱還是臭？婆媽教「1招」爽放好多天：夏季絕對要學
軟嫩香滑的豆腐一直深受台灣民眾的喜愛，可是買回家後總是沒過幾天就聞起來有酸味，上頭甚至會浮出一層噁心黏液，令不少人感到困擾。就有位主婦在網上分享自己保存豆腐的技巧，拋磚引玉下，有人還加碼可以放置一個禮拜的方法，引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《愛做菜》發文，表示從菜市場買豆腐回家，若沒當天煮很容易馬上臭酸，尤其是鄰近夏季的現在，而更令她更崩潰的是，有時候明明已經放進冰箱，下次拿出來時還是變成一塊「臭豆腐」。所以她研究出一招「將煮過的水淹過袋中豆腐並放進冰箱」，這樣做放一晚絕對不會臭酸，其它網友也贊同「市場老闆也說豆腐拿回來要泡水冰，我都是這樣做，晚上煮時拿出來聞都沒有酸掉」。
有人更加碼分享，將豆腐洗乾淨再放到乾淨的保鮮盒中，往裡面加一匙鹽，冰一週沒問題。眾人回覆「放個3、4天摸起來也不會黏黏滑滑的，味道跟新鮮的一樣」、「加1匙鹽+水沒過豆腐就可以」、「泡薄鹽水可以在冰箱內多放好幾天」。
據台視報導，輔仁大學食品科學系高彩華教授曾說明，傳統市場買回的豆腐應立刻放入冰箱，並在一、兩天內食用完畢，若真的無法即時吃完，可以使用文中的方法保存，確實可以稍微延緩微生物的孳長，但仍需盡速食用完畢；商業包裝的豆腐則是注意有效期限及冰箱溫度是否足夠即可。