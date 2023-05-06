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豆腐放冰箱還是臭？婆媽教「1招」爽放好多天：夏季絕對要學

▲豆腐易壞難保存，婆媽教招爽放好多天。（示意圖／photoAC）
▲豆腐易壞難保存，婆媽教招爽放好多天。（示意圖／photoAC）

記者李惠婷/綜合報導

軟嫩香滑的豆腐一直深受台灣民眾的喜愛，可是買回家後總是沒過幾天就聞起來有酸味，上頭甚至會浮出一層噁心黏液，令不少人感到困擾。就有位主婦在網上分享自己保存豆腐的技巧，拋磚引玉下，有人還加碼可以放置一個禮拜的方法，引起熱議。

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原PO於臉書社團《愛做菜》發文，表示從菜市場買豆腐回家，若沒當天煮很容易馬上臭酸，尤其是鄰近夏季的現在，而更令她更崩潰的是，有時候明明已經放進冰箱，下次拿出來時還是變成一塊「臭豆腐」。所以她研究出一招「將煮過的水淹過袋中豆腐並放進冰箱」，這樣做放一晚絕對不會臭酸，其它網友也贊同「市場老闆也說豆腐拿回來要泡水冰，我都是這樣做，晚上煮時拿出來聞都沒有酸掉」。

▲原PO表示用清水淹過豆腐並放入冰箱，這麼做能延緩臭酸時間。（圖／臉書社團《愛做菜》） 
▲原PO表示用清水淹過豆腐並放入冰箱，這麼做能延緩臭酸時間。（圖／臉書社團《愛做菜》） 
有人更加碼分享，將豆腐洗乾淨再放到乾淨的保鮮盒中，往裡面加一匙鹽，冰一週沒問題。眾人回覆「放個3、4天摸起來也不會黏黏滑滑的，味道跟新鮮的一樣」、「加1匙鹽+水沒過豆腐就可以」、「泡薄鹽水可以在冰箱內多放好幾天」。

據台視報導，輔仁大學食品科學系高彩華教授曾說明，傳統市場買回的豆腐應立刻放入冰箱，並在一、兩天內食用完畢，若真的無法即時吃完，可以使用文中的方法保存，確實可以稍微延緩微生物的孳長，但仍需盡速食用完畢商業包裝的豆腐則是注意有效期限及冰箱溫度是否足夠即可。

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