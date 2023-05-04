鹿港看到「古早味茶點」！他掏錢秒買 老饕狂喊懷念：越來越少了
隨著時代迅速進展，異國美食大量流傳至台灣，民眾的飲食選擇越來越多元，但也讓一些古早味逐漸消失在大眾視野中。近期就有民眾前往鹿港老街，卻看到街邊有阿伯在賣一款「古早味茶點」，立刻決定掏錢買下，品嘗久違的童年好滋味，而照片曝光後，也引發眾多老饕有所共鳴直呼：真的越來越少了。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社》上發文分享，自己近期在逛鹿港老街時，突然看到路旁一位阿伯推著推車載著大蒸籠，上方還有好幾塊白色糕狀的東西，而他一看到，便決定掏錢購買，因為「小時候阿嬤都會買這個給我吃」，而他已經好久沒吃到這個茶點。
原來蒸籠上一塊塊白色的糕狀物，是古早味食物「伏苓糕」，外皮多採用純米製成，相當軟嫩，而內餡最常見的則是紅豆，也有一部分會放芋泥或是綠豆等，是許多民眾孩提時代都曾吃過的懷舊茶點。
因此貼文照片曝光後，隨即吸引眾多老饕熱烈回應「伏苓糕我也很愛，但很久都沒看到了」、「小時候的茯苓糕很貴但是很好吃」、「小時候這個貴又好吃，但不好買，長大後想吃，依然不好買」、「童年的回憶啊，好久沒吃到了，有人知道中壢哪兒有賣嗎？越來越少了」、「這個要買到好吃的也不容易」、「茯苓糕很少人會做了，所以都要往菜市場或者廟口殿裡面就會有」；同時也有內行分享還有販售好吃「伏苓糕」的口袋名單「台北萬芳醫院對面7-11門口有賣」、「高雄的阿綿有賣，紅豆沒加糖煮，很讚」、「台北市也還有，假日在大稻埕」。