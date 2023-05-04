今日廣場》劉志翔／光電利益波瀾再起，龐大的利益在哪裡？

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光電板的設置分為屋頂型和地面型兩種，屋頂型多設置於建築物的頂樓，而地面型則是多運用在閒置的農漁用地或不利耕作地。日照產生的電力有人是拿來自用、有人是租給企業領取租金，再讓光電業者賣給台電賺取躉售電價，與台電的合約每年一簽，全台的金額相同、不存在哪個縣市多、哪個縣市少的問題。
根據政府公開的資料顯示，全台最大的光電案場在雲林台西新興區，發電量270MW，其次是台南七股鹽田、彰化彰濱工業區，大多都具備了雨量少、平地不利耕作地多、臨海日照大的有利條件。但另人起疑竇的地方是，台南既不是唯一設有光電、也不是唯一臨海的縣市，為什麼台南卻是唯一被指稱有問題的地方？難道是台南市政府在光電政策上比別的縣市的條件來的寬鬆、可以讓有心人士有利可圖？
先從制度面來看看中央訂定的再生能源發展條例，非都市計畫區如鹽業用地、礦業用地，開發規模小於兩公頃以下，中央認為設置光電可「逕為容許」。
來看看台南的規定。台南在黃偉哲任內，訂立了太陽光電設施設置管理辦法，比對之下，發現台南的規定比中央制定的法規還要嚴苛，尤其是在設置環境的規定上面，不論光電面積大小、都要求要符合當地地貌與綠美化，且不得在敏感地帶，無疑是設下更高的環保門檻。
再看看光電的收益。上文提到既然台電在同一年度收取電力時，全台灣所給出的補助金都是相同的，那麼問題從何而起？原來，公共工程設施在建置時，若遇上地方上的民眾反彈導致推動困難度，代表民眾立場的議會以及民意代表，往往就得擔任中間協調的角色，減少雙方的分歧，台電就可能和其他圾掩埋場、變電場等鄰避設施一樣，設有補償金的回饋，多半是回饋到區公所或公家機關、也可能是根據當下協調的條件，用於改善當地公共設施。這個回饋金就成為被廣為討論的一環，但這件事也不光是台南會有，而是各地都有。
講到這裡，又衍生出另外一個全人類都不得不面對的人口老化問題。根據政府公布的統計數字發現，台灣人口成長率越來越低，各縣市政府也絞盡腦汁在鼓勵生育、推出生育的福利政策。孩子越生越少是不爭的事實，偏鄉的人口也持續下降，以嘉義縣人口為例，從事沿岸養殖漁業的人口，十年降低了高達三成的比例，雲林縣鰻魚產地湖口村最為嚴重，從全盛時期的一千人降低到只剩兩百人。
少了勞動人口、外加大環境的變遷造成了漁業產能的降低、收入銳減，此時政府推出漁電共生的政策，正好可以補貼這些漁戶的經濟條件，減低生活壓力。或許是年紀大了與健康狀況不佳、沒辦法繼續勞動，有人乾脆決定領租金就好，而且在申請通過漁電共生的光電設施後，養不養魚這個問題就變成了光電產業的責任。更方便的做法是也不做漁電共生，直接將魚塭租給光電業者做地面型光電，反正子孫也不接手養殖，乾脆連文蛤都不再養殖。少子化以及漁業傳承不易的問題，從中央到地方政府都無人、也無權可以干涉，雖然確實有傷害到原本漁電前的承租戶，因地主養殖戶跟光電業者簽合約，承租戶或魚塭二房東就會失去工作，但以這個理由來怪罪於地方政府，似乎不太公允。
有民間人士認為太陽能光電會影響地方生態，但根據台江國家公園管理處去年公布的數據指出，比對2020、2021、2022三年台南的黑面琵數量，不但沒有減少，反而是逐年增加；另被批評清潔及淘汰光電板會造成嚴重環境汙染，台南大學日前也公布與業者經過國科會的驗證，已開發出能達到100%完全拆分回收的技術，亦有學者公開表示，太陽光電系統表面為玻璃、不需要化學清洗劑，利用自然降雨或是清水搭配長桿拖把就可以完成清汙的工作。
綜觀地方政府手上看不到利益，太陽光電本身對環境也沒有太大問題，問題出在有人刻意用來做政治惡鬥，在發電這件單純的事情上，謀求特定人士的選舉利益。實在沒有必要將台南的光電硬生生塞上重重黑幕的惡名，也希望無論民意代表或是政治工作者，皆能站在廣大的民眾利益為出發點來看待事情，別讓好好的政策淪為政治打壓的操作手段，這絕非民眾之福。
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